HES uygulaması ‘fiş’leme değil

Resul Ekrem Şahan Ankara

Sağlık Bakanlığı’nın Kovid-19 salgınının azaltılması ve risk altındaki vatandaşların izolasyonu için geliştirdiği HES uygulaması, Kovid-19 salgınını kontrol altına alabilmek için en önemli tedbir haline geldi. Uygulama ile proje kapsamında riskli grupların hem kendilerinin hem yakınlarının hem de bütün bir toplumun sağlığı için gerekli izolasyon kuralına uyup uymadıklarının takibi yapılabiliyor. Proje kapsamında elde edilen veriler ise salgınla mücadele dışında hiçbir amaçla kullanılamayacak ve salgın sona erdiği tarihte imha edilecek. Verilerin başka bir hiçbir amaçla kullanılamaması devlet güvencesinde olacak ve sistemin güvenliği çok sıkı kontrol altında.

Kanun hükümlerine aykırılık teşkil etmiyor!

Bakanlık yetkililerince yapılan açıklamada amacın kamu sağlığının korunması olduğu ifade edilerek, “Pandemi İzolasyon Takip Projesi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa kesinlikle aykırılık değil. Kanunun ‘Özel nitelikli verilerin işle

nme şartları’ başlıklı 6. maddesinin üçüncü fıkrasında özel nitelikli kişisel verilerin ilgililerin açık rızası olmaksızın işlenmesini mümkün kılan istisnai amaçlar düzenleniyor. Buna göre, kamu sağlığının korunması amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından kişisel verilerin açık rıza aranmaksızın işlenebileceği öngörülüyor. Kanunun gerekçesinde ifade edilen yetkili kurum ve kuruluşların Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve sağlık tesisleri olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla hem konum bilgisi gibi kişisel verilerin hem de Kovid-19 testinin pozitif olduğu bilgisi gibi özel nitelikte kişisel verilerin Sağlık Bakanlığı tarafından işlenmesi ve aktarılması, kanun hükümlerine aykırılık teşkil etmiyor” bilgisi paylaşıldı.