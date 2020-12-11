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Yaşam HES kodunu plakaya bastırıp boynuna astı! Ortaya ilginç görüntüler çıktı
Yaşam

HES kodunu plakaya bastırıp boynuna astı! Ortaya ilginç görüntüler çıktı

Düzce’de Önder Saraçlı isimli vatandaş akıllı telefonu olmadığından dolayI HES kodu ile ilgili yaşandığı sıkıntıya plakaya bastırarak çözüm buldu. Saraçlı, HES kodunu bastırdığı plakayı boynunda gezdiriyor.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 21:10:00 -

Akıllı telefonu olmadığı için HES koduna erişimde zorluk yaşayan Önder Saraçlı, kendi yöntemiyle çözüm buldu.

Düzce’de yaşayan Önder Saraçlı, sık sık alışveriş merkezi ve kamu kurumlarına girerken akıllı telefonu olmadığı ve HES kodunu ezbere bilmediği için zaman kaybı yaşamaya başladı.

HES kodunu plakaya bastırıp boynuna astı

Zorluk yaşayan Saraçlı, "Bu bizim plakamız haline geldi." diyerek HES kare kodunu ve numaralarını plakaya bastırtıp, boynuna taktı.

Bu şekilde AVM ve HES kodunun zorunlu olduğu yerlere kolaylıkla girmeye başlayan Saraçlı, “Akıllı telefonum olmadığı için bu plakayı yaptım. Artık bu kişisel bir durum oldu. Sağlığımız için önemli. Bunlar bize özel numaralar.” dedi.

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