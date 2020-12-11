HES kodunu plakaya bastırıp boynuna astı! Ortaya ilginç görüntüler çıktı

Akıllı telefonu olmadığı için HES koduna erişimde zorluk yaşayan Önder Saraçlı, kendi yöntemiyle çözüm buldu.

Düzce’de yaşayan Önder Saraçlı, sık sık alışveriş merkezi ve kamu kurumlarına girerken akıllı telefonu olmadığı ve HES kodunu ezbere bilmediği için zaman kaybı yaşamaya başladı.

HES kodunu plakaya bastırıp boynuna astı

Zorluk yaşayan Saraçlı, "Bu bizim plakamız haline geldi." diyerek HES kare kodunu ve numaralarını plakaya bastırtıp, boynuna taktı.

Bu şekilde AVM ve HES kodunun zorunlu olduğu yerlere kolaylıkla girmeye başlayan Saraçlı, “Akıllı telefonum olmadığı için bu plakayı yaptım. Artık bu kişisel bir durum oldu. Sağlığımız için önemli. Bunlar bize özel numaralar.” dedi.