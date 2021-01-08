HES kodunu İstanbulkart'ına tanımlamak için son gün ne zaman?

HES kodunu İstanbulkart’ına tanımlamayanlar toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

İçişleri Bakanlığı’nın oluşturduğu genelge ile şehir içi toplu ulaşım araçlarında HES kodu zorunluluğu gelmişti. Genelge ile koronavirüs tanılı ya da temaslı kişilerin toplu ulaşım araçlarını kullanmaması hedefleniyor.

Söz konusu tanımlama işlemleri için İBB iştiraki BELBİM ile Sağlık Bakanlığı teknik ekipleri gerekli teknik entegrasyon çalışmalarına başladı.

Sağlık Bakanlığı tarafından İBB’ye aktarılacak olan tanısı konmuş koronavirüs taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ları askıya alınarak anonim İstanbulkart’ları kişisel hale getirilecek.

HES kodunu İstanbulkartına tanımlamak için son gün ne zaman?

İstanbulkart-HES kodu eşleştirmesi için 15 Ocak günü son tarih olarak duyuruldu. 15 Ocak tarihine kadar tanımlama işlemi yapılmayan İstanbulkartları toplu ulaşımda kullanılamayacak.

HES kodu ile İstanbulkart eşleşmesi nasıl yapılır?

Eşleştirme işlemi için öncelikle bir HES kodunuz olması gerekir. Daha sonra internet adresine girip istenilen bilgilerin doldurmanız gerekmektedir.

Hayat Eve Sığar uygulaması, E-Devlet ya da SMS üzerinden aldığınız HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası, internet sitesindeki gerekli alanlara girilerek tanımlanacak. T.C. kimlik numarası, Ad, Soyadı, Doğum tarihi, Mail adresi, Kart numarası, Telefon numarası ve HES kodu bilgilerinin girilmesi istenmektedir.

Daha sonra ekranın devamında yer alan işaretlenmesi gereken butonlar onaylandıktan sonra 'kaydet' seçeneğine basmanız gerekecek. Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanızı gerçekleştirebilirsiniz.