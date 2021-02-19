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HES Kodu 2021-YKS’ye başvuru yapmak için zorunlu mu?

Bilindiği gibi bu yıl ÖSYM HES kodu zorunluluğu getirdi. ÖSYM, internet sitesinde 2021-YKS 'Sıkça Sorulan Sorular'ı yayımladı. Toplamda 86 sorunun yanıtı yer alıyor. Sorulardan biri ise son günlerde çok merak edilen HES kodu zorunluluğu ile ilgili. HES Kodu 2021-YKS’ye başvuru yapmak için zorunlu mu? İşte yanıtı...

Yeniakit Publisher
2021-02-19 17:10:00 -
HES Kodu 2021-YKS’ye başvuru yapmak için zorunlu mu?

ÖSYM'den yapılan açıklamada 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına ilişkin 2021-YKS 'Sıkça Sorulan Sorular' başlıklı bilgilendirmenin paylaşıldığı ifade edildi. ÖSYM'nin açıklamasında, "2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) ilişkin 'Sıkça Sorulan Sorular' ÖSYM'nin http:www.osym.gov.tr internet sitesinden yayımlanmıştır." denildi.

HES Kodu 2021-YKS’ye başvuru yapmak için zorunlu mu?

2021-YKS başvurusunu yapmak isteyen aday ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (AİS) "PROFİLİM"
alanında bulunan "HES KODU BİLGİLERİM" sayfasına HES Kodu bilgisini girecektir. HES
Kodunun geçerlilik bitiş tarihinin, söz konusu sınavın yapılacağı günün ertesi gün veya daha ileri
tarihli olması gerekmektedir.

YKS için HES kodu nasıl alınır?
YKS için HES kodu nasıl alınır?

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