Bilindiği gibi bu yıl ÖSYM HES kodu zorunluluğu getirdi. ÖSYM, internet sitesinde 2021-YKS 'Sıkça Sorulan Sorular'ı yayımladı. Toplamda 86 sorunun yanıtı yer alıyor. Sorulardan biri ise son günlerde çok merak edilen HES kodu zorunluluğu ile ilgili. HES Kodu 2021-YKS’ye başvuru yapmak için zorunlu mu? İşte yanıtı...