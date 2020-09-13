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Gündem HES kodsuz yolcuya zorunlu karantina otobüse seferden men
Gündem

HES kodsuz yolcuya zorunlu karantina otobüse seferden men

İçişleri Bakanlığı, bazı otobüs firmalarının şehirler arası yolcu taşımacılığında HES kodsuz yolcu kabul etti ğinin belirlenmesi üzerine 81 il valiliğine genelge gönderdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 10:28:00 -
HES kodsuz yolcuya zorunlu karantina otobüse seferden men

Buna göre Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan fi rmalarca internet-telefon üzerinden ya da yüz yüze yapılan biletleme işlemlerinde HES kodu olmadan bilet satışı kesinlikle yapılmayacak. HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar, 10 gün süreyle seferden men edilecek. Şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla HES kodu olmadan seyahat ettiği belirlenen kişiler ise valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu karantinaya tabi tutulacak.

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