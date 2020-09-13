HES kodsuz yolcuya zorunlu karantina otobüse seferden men

Buna göre Şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan fi rmalarca internet-telefon üzerinden ya da yüz yüze yapılan biletleme işlemlerinde HES kodu olmadan bilet satışı kesinlikle yapılmayacak. HES kodu olmaksızın yolcu kabul eden araçlar, 10 gün süreyle seferden men edilecek. Şehirler arası toplu taşıma araçlarıyla HES kodu olmadan seyahat ettiği belirlenen kişiler ise valiliklerce belirlenen yurt veya pansiyonlarda zorunlu karantinaya tabi tutulacak.