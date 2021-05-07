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Spor Hertha Berlin Freiburg engelini geçti
Spor

Hertha Berlin Freiburg engelini geçti

Koronavirüs nedeniyle oynanamayan erteleme maçında, 3 puanı 3 golle alan Hertha Berlin puanını 30'a yükseltti.

Yeniakit Publisher
2021-05-07 02:58:00 -
Hertha Berlin Freiburg engelini geçti

Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında oynanması gereken ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen Hertha Berlin-Freiburg karşılaşması oynandı.

Mücadeleyi Berlin temsilcisi 3-0 kazandı.

H. Berlin'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Piatek, 22'de Pekarik ve 85. dakikada ise Radonjic kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Hertha Berlin 30 puana ulaşırken, Freiburg ise 41 puanda kaldı.

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