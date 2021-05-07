Hertha Berlin Freiburg engelini geçti
Koronavirüs nedeniyle oynanamayan erteleme maçında, 3 puanı 3 golle alan Hertha Berlin puanını 30'a yükseltti.
Almanya Bundesliga'nın 30. haftasında oynanması gereken ancak koronavirüs nedeniyle ertelenen Hertha Berlin-Freiburg karşılaşması oynandı.
Mücadeleyi Berlin temsilcisi 3-0 kazandı.
H. Berlin'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Piatek, 22'de Pekarik ve 85. dakikada ise Radonjic kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Hertha Berlin 30 puana ulaşırken, Freiburg ise 41 puanda kaldı.