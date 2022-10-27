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Yerel Herkesten destek ve katılım bekliyorlar: İzmir'de LGBT sapkınlığına karşı 'Büyük Aile Buluşması' düzenlenecek
Yerel

Herkesten destek ve katılım bekliyorlar: İzmir'de LGBT sapkınlığına karşı 'Büyük Aile Buluşması' düzenlenecek

Toplumları ifsat eden ve fıtratı bozan sapkın LGBT'ye karşı Türkiye harekete geçti. Daha önce İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da yapılan Büyük Aile Buluşması, bu sefer de İzmir'de düzenlenecek. Büyük Aile Buluşması'na 100 STK katılacak.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 15:35:00 -
Herkesten destek ve katılım bekliyorlar: İzmir'de LGBT sapkınlığına karşı 'Büyük Aile Buluşması' düzenlenecek

Toplumları ifsat eden ve fıtratı bozan sapkın LGBT'ye karşı Türkiye harekete geçti. Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu ile başlayan hareket sayha sayha yayıldı.

Daha önce İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da yapılan Büyük Aile Buluşması, bu sefer de İzmir'de gerçekşecek. Büyük Aile Buluşması'na 100 STK katılacak.

Aileyi, çocukları ve gelecek nesilleri küresel ve emperyalist lobilerin propaganda ve dayatmalarına karşı korumak için sapkınlığına karşı aileler 6 Kasım Pazar günü 14.00'te Konak'ta buluşacak.

İzmir Büyük Aile Platformu, aile değerlerini hiçe sayan her türlü oluşuma ve dayatmaya karşı olduklarını ifade etti ve LGBT dayatması, ailenin tahrip edilmesi, gençlerin aidiyet ve değerlerinden kopartılarak yozlaştırılması, kadının değersizleştirilmesi ve çocukların cinsiyetsizleştirilmesi demektir. Toplum ve hukuk nezdinde dayatılan LGBT ideolojisini kabul etmiyoruz. Toplumun temel taşı olan aile kurumunun yozlaştırılmasına ve toplum yapısının bozulmasına karşıyız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın cinsiyetiyle oynanmasına ve çocuk istismarına karşıyız." dedi.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, çocukların LGBT propagandasıyla karşı karşıya olduğunu ve bu konuda yasal düzenleme beklediklerini dile getirdi.

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