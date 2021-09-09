Herkesin yüreğini ağzına getirmişti! Minik çocuğun annesi konuştu

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Dün, İstanbul Başakşehir'de 2 yaşındaki minik bir kız çocuğu, 7. kattaki evlerinin camına çıkarak herkesin yüreğini ağzına getirmişti. Birkaç dakika camda bekledikten sonra içeri giren çocuğun annesi konuştu.

'Dünden beri kendimde değilim'

İsmini vermek istemeyen anne, olay gününü şöyle anlattı: "Büyük kızım okuldaydı. Onu okuldan almaya gittim. Çocuğumu annemin yanına bıraktım. Rüzgârdan pencere açılmış. Annem de yaşlı olduğu için uyuya kalmış. Şu an bile çok kötü durumdayım. Okuldan büyük kızımı alıp geldiğim an herkes aşağıdaydı. Ben hemen yukarı çıktım. Zaten kızım pencereden kendi çabasıyla inmiş. Dünden beri kendimde değilim."

'Bebeğim ikinci kez doğmuş gibi hissediyorum'

Ailelere çocukları için dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan anne, şöyle devam etti:

"Normalde kapıyı kilitlerim. Camı kapatırım. Çok dikkat ederim ama artık olacağı varmış. Bu saatten sonra kızımı asla yanımdan ayırmam. Hala elim ayağım titriyor. Dünden beri yaşamıyor gibi hissediyorum. Bebeğim ikinci kez doğmuş gibi hissediyorum. Ben bu olayı yaşamadan önceden de dikkatli bir anneydim. Bu akşam camlara çocuk kilidi taktıracağım. Normalde hep kızların yanında biri dururdu. Artık ben evdeyken bile çocuk kilidim kapalı olacak."