Herkesin merak ettiği soru cevaplandı! Instagram hikayede görüntüleme sırası neye göre yapılıyor?

Instagram‘a bir hikaye attığınızda, hikayeyi görüntüleyen kişilerin nasıl sıralandığını merak etmişsinizdir. Bu kişiler bizi en çok takip eden kişiler ya da bizim gönderilerimizi en çok beğenen kişiler olabilir mi? Aslında durum bundan biraz daha karmaşık. Instagram hikayede görüntüleme sırası neye göre yapılıyor sorusunun cevabını arıyorsanız, doğru yerdesiniz.

Instagram hikayede görüntüleme sırası size bağlı

Ne yazık ki Instagram hikayelerinizin başında çıkan insanlar, sizin sıkı bir takipçiniz ya da hikayenizi çokça kez izleyen bir hayranınız değil. Gerçek şu ki bunu yapan insanlar, Instagram tarafından başa yerleştirilerek ortaya çıkarılmıyor. Bu konu hakkında açıklama yapan Instagram Home Ürün Lideri Julian Gutman, aklınızda bulunan soruları en yalın haliyle açıkladı!

Instagram hikayede görüntüleme sırası

Gutman’a göre hikaye listenizin en üstünde gördüğünüz kişiler, sizin en çok etkileşim içinde olduğunuz kişiler. Instagram algoritması, en çok etkileşimde bulunduğunuz kişileri algılar ve onları en üst sıralamalara yerleştirir. Gutman’a göre hikaye sıralamanız kısaca “faaliyetlerinize ve en yakın olduğunuz kişilere göre” belirlenir.

Listeyi görmek için yaptığınız her yenilemede, karşınıza başka bir takım kullanıcılar çıkacaktır. Bunun nedeni de, Instagram’ın size yeni kullanıcılar göstermek istemesinden kaynaklanıyor. Beğendiğiniz fotoğraflar ve videolar, sizin için önemli olan kişilerin listesini oluşturmakta kullanılan en önemli parçalardan birisidir.

(ShiftDelete)