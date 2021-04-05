LGS’ye girmek istemiyorum ne yapmalıyım? 2021 LGS 6 Haziran Pazar günü yapılacak? LGS başvuruları 5-14 Nisan tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından otomatik olarak yapılacak. Sınava girmek istemeyenler ise başvuruyu nasıl iptal edebileceklerini araştırıyor. LGS’ye girmek zorunlu mu?

Herkesin LGS’ye girmesi zorunlu mu?

Başvurusu Bakanlık tarafından otomatik gerçekleştirilen öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek.

Öğrenciler başvuruları yapılsa da istemezlerse sınava katılmayabilir, katılmayacaklarını bildirmek başvuru yapmak zorunda değiller.