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Medya Herkesin konuştuğu o reklamla ilgili net yazı
Medya

Herkesin konuştuğu o reklamla ilgili net yazı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı" açıklamasından kısa süre sonra yayınlanan Halk Bankası’nın reklam filmi bir kısım çevrelerce haksız eleştirilere muhatap olmuştu. Reklam için yazılan metin, bazı kişiler tarafından Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi tedbirlerine gönderme olarak yorumlanmış, "Sistem değişikliği önceden biliniyor muydu?", "Ne ara haber aldınız?", "Ne ara çektiniz?", "Demek ki, dolar zirvedeyken vurgun yapılacağını biliyordunuz" gibi garip soru ve yorumlar gündeme getirilmişti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah yazarı Mevlüt Tezel, reklam filmini çeken ajansın açıklamasına yer verip meseleye açıklık getirdi.

Yeniakit Publisher
2021-12-24 15:41:00 -
Herkesin konuştuğu o reklamla ilgili net yazı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatı" açıklamasından kısa süre sonra yayınlanan Halk Bankası’nın reklam filmi bir kısım çevrelerce haksız eleştirilere muhatap olmuştu. Reklam için yazılan metin, bazı kişiler tarafından Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi tedbirlerine gönderme olarak yorumlanmış, "Sistem değişikliği önceden biliniyor muydu?", "Ne ara haber aldınız?", "Ne ara çektiniz?", "Demek ki, dolar zirvedeyken vurgun yapılacağını biliyordunuz" gibi garip soru ve yorumlar gündeme getirilmişti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah yazarı Mevlüt Tezel, reklam filmini çeken ajansın açıklamasına yer verip meseleye açıklık getirdi. İşte müfterileri susturacak o yazı: 

 

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ı açıklamasından bir gün sonra yayınlanan Halk Bankası reklamı linç yedi iyi mi?

Reklam filminde, Türk Lirası'nın önemine dikkat çekiliyor, bağımsızlığın ve egemenliğin sembollerinden biri olduğu vurgusu yapılıyor. Kerem Alışık o kadar güzel oynamış ki, reklamı izlerken insanın bütün dolarını bozdurup liraya yatırası geliyor.

Ne yazık ki, Alışık da linçten payını aldı!

Reklamla ilgili sosyal medyada "Sistem değişikliği önceden biliniyor muydu?", "Ne ara haber aldınız?", "Ne ara çektiniz?", "Demek ki, dolar zirvedeyken vurgun yapılacağını biliyordunuz" gibi garip sorular yöneltildi. Bir Twitter hesabından bir Halk Bankası reklamının set fotoğrafları paylaşıldı, söz konusu reklamın 14 Aralık'ta çekildiği iddia edildi.

CHP Milletvekili Alpay Antmen'in reklam sektörünü, ajansların işleyişini bilmeden söz konusu reklamla ilgili Meclis'e soru önergesi sunması büyük saçmalıktı! Oysa reklamı çeken Renosans Reklam Ajansı'nı arasa, gerçeği öğrense sunduğu soru önergesini, yazdığı tweet'i de silerdi! Belki de bilerek aramadı! "Çamur at izi kalsın" demiş de olabilir!

Neyse ki, ajansın sahibi Sedat Tunç iddiaları herkesin anlayacağı şekilde yalanladı: "Kimsenin öyle bir şey bildiği yok. Böyle bir şey olsa hiçbir akıl sahibi insan çıkıp da 'Reklamı yayınlayayım' demez zaten. Reklam 17 Ocak 2021 Pazar günü, karlı bir İstanbul gününde Fişekhane'de çekildi. Oradan da soruşturabilirsiniz. Yeni çekilen bir reklam değil.

Böyle bir ürünle alakalı müşterimizin bizden talebi vardı. Konjonktür uygun olduğu için dün yayınladık. Ekstra başka bir şey aramanın anlamı yok."

YENİ YIL REKLAMI

Ayrıca Tunç, 14 Aralık'ta çekilen reklamın ise Paraf'ın yeni yıl reklamı olduğunu söyledi. Zaten 14 Aralık'ta çekilen reklamdaki kıyafetler ile bu son tartışılan reklamdaki kıyafetler aynı değil!

Aslında mantıklı bir insan, Halk Bankası'nın diğer reklamlarını aklına getirir, bankanın uzun süredir milli duygulara hitap eden bir reklam stratejisi yürüttüğünü düşünüp ortalığı karıştırmazdı!

Özetle bir yıl önceden çekilen bir reklamın şu anki konjonktüre 'cuk' diye oturması hem büyük şans hem de bir reklam stratejisi başarısıdır."

 

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