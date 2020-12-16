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Gündem Herkesin kendi testini yapabileceği yerli antijen kitler piyasaya çıktı
Gündem

Herkesin kendi testini yapabileceği yerli antijen kitler piyasaya çıktı

Salgının hemen başında virüsü tespit edebilen test kitlerini yurtdışından alan Türkiye, yerli kitleri hızla üreterek önce ülkemizde kullanmaya ardından da yurtdışına satmaya başladı. Yerli ve milli olarak üretilen koronavirüs test kitleri Sağlık Bakanlığı’ndan onay almasının ardından piyasaya da sürülmeye başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 09:56:00 -
Herkesin kendi testini yapabileceği yerli antijen kitler piyasaya çıktı

 Göksel Çağlav  Ankara 

İnternet üzerinden satışı yapılan ürünlerin önemli bir kısmının satışı uluslararası e-ticaret platformları üzerinden yapılıyor. Eczane ve medikal ürünler satan iş yerlerinde satışının yasak olması nedeniyle hastalıktan şüphesi olan vatandaşlar da bu sitelerden satın almak zorunda kalıyor.

Eczanelerde satılmalı

Konuyu Akit’e değerlendiren, test kiti satışı yapan Sarfaş Grup A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Özçelik, testler konusunda hastane ve bazı laboratuvarların yetkili olduğunu belirterek, “Bilindiği üzere bu hastalığı tespit eden ev tipi antijen testleri ve antikor testleri de üretildi. Ancak bu testlerin sağlık ile ilgili olmasına karşın eczanelerde satışı yasak. Oysa salgının arttığı bu dönemde, hastanelerin yoğunluğunu azaltmak için eczaneler bu ürünü satmalı. Semptom göstermesi, kişinin hastalığının belli bir seviyeye geldiğini ve izolasyon anlamında geç kalındığını gösterir. Eczanelerde satışın serbest olması durumunda herhangi bir şüphesi olan vatandaşların kendi testlerini yapıp gerekli durumlarda hastanelere başvurmasının sağlık sistemi açısından yeterli olmasa bile gerekli rahatlamayı sağlayacağı kanaatindeyiz. Son dönemlerde kapalı ve kalabalık alanlarda bulunduysanız, yurtdışı veya şehirlerarası seyahat yaptıysanız, 65 yaş üstü ve risk grubundaki bir yakınınızı ziyaret etmeyi düşünüyorsanız, koronavirüs hastalığı ile ilgili belirtileriniz varsa, evde kendi başınıza test kitini kullanarak hastalığı geçirip geçirmediğiniz veya hasta olup olmadığınızı öğrenebilirsiniz. Tamamen yerli üretim olan test kitlerinin tercih edilmesi gerekir. Yurtdışından gelen test kitlerinin doğruluk oranı yerli üretime göre daha düşük” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
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