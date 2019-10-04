0553 313 94 23

Herkesin gözü orada! Merakla bekleniyor

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kalan inşaat işçisini kurtarma çalışmaları sürüyor.

04 Ekim 2019 Cuma 23:33
Herkesin gözü orada! Merakla bekleniyor

Kocaeli'ninnin Çayırova ilçesinde, inşaatın temeline su tesisatı çeken Turgay Gültepe (44), heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kaldı. İtfaiye ekipleri, Turgay Gültepeyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Çayırova Rahmi Dibek Caddesinde bulunan bir inşaat temelinde meydana geldi. Babasıyla birlikte inşaatın temeline su tesisatı çeken Turgay Gültepe, heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kaldı. İnşaat sahasında bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Turgay Gültepenin kurtarılması için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Ekim 2019 Cuma 23:33
  1. Kocaeli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Son dakika haberi: Muğla'da kaç şiddetinde deprem meydana geldi?
    1. Son dakika haberi: Muğla'da kaç..
    2. Muhammed Salah'a büyük övgü: Artık..
    3. Çayırova'da bir işçi toprak altında..
    4. Ersun Yanal'dan 'şampiyonluk'..
    5. Muğla'da korkutan deprem
    6. Bekçi çalışma saatleri nasıl?
    7. Bekçi maaşı ne kadar?
    8. FETö soruşturmasındaki flaş gelişmeyi..
    9. Herkesin gözü orada! Merakla bekleniyor
    10. Hakkari'de 2 terörist daha öldürüldü!
    11. Irak'ta ölü sayısı 60'a yükseldi
    12. Avrupa ülkesi ABD'yi tehdit etti:..
    13. ABD ve BAE anlaştı! Orta Doğu'ya...
    14. MHP'den flaş açıklama! Semih Yalçın:..
    15. Jahovic şov yaptı! Yeni Malatyaspor..
    16. Bolu’da mutfak tüpü patladı: 1 ölü
    17. Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında..
    18. Yeni Malatyaspor - Denizlispor maçı..
    19. Hakkari'de 2 terörist etkisiz
    20. Fenerbahçe- Antalyaspor maçı kaç kaç..
    21. CHP'li Başkan saldırıya uğradı
    22. Ahmet Davutoğlu cephesinden Devlet..
    23. Kaymakamlık sınavı ne zaman?
    24. Kaymakamlık sınavında kaç soru..
    25. Bakan Soylu açıkladı: Tavizsiz..
    26. Hatay'dan acı haber: Bir askerimiz şehit
    27. Hafta sonu hava nasıl olacak? 5-6 Ekim..
    28. Fatih Erbakan, Erzurum ve Erzincan'a..
    29. İslam karşıtlığını yüzde 18,9 azaltan..
    30. İtalya'da emniyet müdürlüğü önünde..
    İlginç çıkış: Erdoğan 2023'te çekilecek
    İlginç çıkış: Erdoğan 2023'te çekilecek
    Şişirme anketin sonuçları açıklandı! İşte Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın oy oranları
    Şişirme anketin sonuçları açıklandı! İşte Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın oy oranları
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    ABD'den itiraf geldi! "Türkiye girerse çekilmek zorunda kalırız"
    Dünyayı şoke eden itiraf: Kendi helikopterimizi düşürdük
    Dünyayı şoke eden itiraf: Kendi helikopterimizi düşürdük
    Deprem sonrası uzmanlardan korkutan 'süpürtü' uyarısı!
    Deprem sonrası uzmanlardan korkutan 'süpürtü' uyarısı!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2019
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    O ülke Türk mallarını geri gönderdi! TIR'ları sınırdan çevirdiler
    Sıcak gelişme! Yunan savaş gemisi hasar aldı
    Sıcak gelişme! Yunan savaş gemisi hasar aldı