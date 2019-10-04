Herkesin gözü orada! Merakla bekleniyor Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kalan inşaat işçisini kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'ninnin Çayırova ilçesinde, inşaatın temeline su tesisatı çeken Turgay Gültepe (44), heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kaldı. İtfaiye ekipleri, Turgay Gültepeyi kurtarmak için çalışma başlattı. Olay, akşam saatlerinde Çayırova Rahmi Dibek Caddesinde bulunan bir inşaat temelinde meydana geldi. Babasıyla birlikte inşaatın temeline su tesisatı çeken Turgay Gültepe, heyelan sonucu çöken istinat duvarının altında kaldı. İnşaat sahasında bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Turgay Gültepenin kurtarılması için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

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