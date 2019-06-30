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Herkesin gözü önünde, parkta silahlı bıçaklı kavga! Yaralılar var

Adıyaman'da bir parkta iki grup arasında çıkan tartışmanın kısa sürede silahlı bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı

30 Haziran 2019 Pazar 14:21
Herkesin gözü önünde, parkta silahlı bıçaklı kavga! Yaralılar var

Adıyaman’da bir parkta iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı içerisinde iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüşmesiyle Seydi P., vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle, Mehmet K., darp neticesi, Ömer Y. ise vücuduna aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekibi, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren ve daha sonra olay yerinden kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 14:21
  1. silahlı ve bıçaklı kavga
  2. Gölbaşı Caddesi Mimar Sinan Parkı
  3. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. polis ekibi
  5. 112 Acil Sağlık ekipleri

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