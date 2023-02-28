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Herkesin gözü kulağı gelecek haberde! Arama kurtarma çalışmaları sürüyor

Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Buhara Apartmanı'ndaki enkaz çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 08:45:00 -

 Malatya'da 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Zafer Mahallesi, İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı'nın bulunduğu alanda ekiplerin enkaz çalışması sürüyor.

Malatya’da dün 12.04’te meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde kent merkezinde 29 bina yıkılırken, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi de yaralandı.

Arama kurtarma çalışmalarının bir bölge dışında tamamlandığı kentte Kahramanmaraş merkezli 7,7 ila 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar alan ve dün 12.04'te Yeşilyurt merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Zafer Mahallesi, İhram Sokak'taki Buhara Apartmanı enkazı altında kaldığı değerlendirilen Bedih Kış’ın kurtarılması için başlatılan çalışmalar ise sürüyor.

Çalışmaları bölgeye gelen Bedih Kış’ın anne ve babası ile aile yakınları da cadde üzerinde yakılan ateş etrafında takip ediyor.
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