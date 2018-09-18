Herkesin başına gelebilir! Onlar enselendi ama...

Aksaray’da geçen 14 Eylül Cuma günü Pınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda; sivil kıyafetli 4 kişi, sabah saatlerinde İmdat A.’nın evine gelerek polis olduklarını ve evde arama yapacaklarını söyledi. İmdat A.’nın eve girmelerine izin verdiği şüpheliler, arama sırasında tüm eşyaların yerini öğrendi. İçeride değerli eşya ve para arayan şüpheliler sonuç alamayınca, fotoğraf makinesi, kurusıkı tabanca, cep telefonu ve telefona ait sim kartını, "İnceleyeceğiz" diyerek alıp gitti.

Olayın ardından durumdan şüphelenen İmdat A., polisi arayınca dolandırıldığını anladı. Çalışma başlatan polis, görgü tanıklarının, şüphelilerin beyaz renkli bir otomobille ayrıldıklarını söylemesi üzerine, bölgedeki mobese ve güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceleyip, aracın marka ve plakasını tespit etti. Aracın İsmail Y.’ye ait olduğu saptandı.

Olaydan bir gün sonra Sultanhanı ilçesine operasyon düzenleyen polis, şüphelilerden İsmail Y. ve otomobili kullanan Yusuf G.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerden İsmail Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Yusuf G. de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. İki kişinin ifadesinin ardından gözaltına alınan diğer şüpheliler Numan A. ve Suriye uyruklu Luay B. de yapılan sorgunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.