  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Herkesi şaşırtacak gelişme! Orhan Gencebay, flaş kararını açıkladı
Gündem

Herkesi şaşırtacak gelişme! Orhan Gencebay, flaş kararını açıkladı

Orhan Gencebay ile eşi Sevim Emre, önceki gece Nişantaşı’nda özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Usta sanatçı, açıklamalarıyla şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 13:15:00 -
Herkesi şaşırtacak gelişme! Orhan Gencebay, flaş kararını açıkladı

Orhan Gencebay ile eşi Sevim Emre, önceki gece Nişantaşı’nda özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gencebay, yakın bir arkadaşına "Geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduklarını ve arkadaşının sağlığının iyi olduğunu söyledi. 

 

Gencebay, röportaj yapmama kararı aldığını ve sözlerinin yanlış anlaşılmasından dolayı çok üzüldüğünü ifade etti.

Gencebay, "Doğru olduğuna inandığınız bir şey söyleseniz bile birileri şahsi görüşüne göre bir yerlere çekiyor. Bunun için fikir beyan etmemeyi daha uygun görüyorum. Kimseye kırgınlığım yok. Ben devletimi, vatanımı çok seviyorum ve değerlerime son derece saygılıyım." diye konuştu.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay