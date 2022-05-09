Herkesi şaşırtacak gelişme! Orhan Gencebay, flaş kararını açıkladı

Orhan Gencebay ile eşi Sevim Emre, önceki gece Nişantaşı’nda özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Gencebay, yakın bir arkadaşına "Geçmiş olsun" ziyaretinde bulunduklarını ve arkadaşının sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Gencebay, röportaj yapmama kararı aldığını ve sözlerinin yanlış anlaşılmasından dolayı çok üzüldüğünü ifade etti.

Gencebay, "Doğru olduğuna inandığınız bir şey söyleseniz bile birileri şahsi görüşüne göre bir yerlere çekiyor. Bunun için fikir beyan etmemeyi daha uygun görüyorum. Kimseye kırgınlığım yok. Ben devletimi, vatanımı çok seviyorum ve değerlerime son derece saygılıyım." diye konuştu.