Herkese yasak YPG’YE serbest

Suriye’de petrol kaynaklarının büyük bölümünü işgalinde bulunduran terör örgütü YPG/PKK, ABD’nin Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası’nı delerek Esed rejimine petrol satmayı sürdürüyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre YPG, Esed rejimi ile petrol alışverişlerini rejime yakınlığıyla bilinen milis yöneticisi ve milletvekili Husam Katırcı aracılığıyla yürütüyor. Örgütün rejim ile petrol alışverişi, Deyrizor ve Haseke’den gerçekleşiyor.



İki noktadan petrol satışı



YPG/PKK tarafından Deyrizor’dan getirilen petrol, Şedadi bölgesinde rejimin geçmişte DEAŞ’la da ticaretini yapan Husam Katırcı’nın şirketine ait yakıt tankerlerine yükleniyor. Şedadi’den kalkan nakliye araçları, rejim ile örgüt arasındaki sınırları çizen el-Hor geçidinden geçerek, rejimin kontrolündeki Humus kentine gidiyor.



Terör örgütü YPG’nin rejime petrol sattığı diğer buluşma noktası ise Haseke. Örgüt, öncelikle petrolü araçlarla Rumeylan bölgesinden topluyor. Buradan kalkan petrol yüklü araçlar Haseke’ye getiriliyor. Haseke’de rejimin aracısı Husam Katırcı’nın araçlarına yüklenen petrol de Tel Abyad-Rakka yolu kullanılarak el-Hor geçidi üzerinden rejim bölgelerine dağıtılıyor.



YPG, ABD yasalarını çiğniyor



ABD Başkanı Trump’ın imzalayıp 17 Haziran’da yürürlüğe soktuğu “Sezar Suriye Sivil Koruma Yasası”na göre, rejimin yerli petrol üretimini geliştirmesine yardımcı olmanın ve rejim ile ticari ilişkide bulunmanın yaptırım cezaları bulunuyor. ABD’nin bölgedeki “ortağı” terör örgütü YPG ise, hem Esed’e petrol satarak hem de Hazine Bakanlığının yaptırım listesinde yer alan Katırcı ile ticaret yaparak ABD yasalarını ihlal ediyor. Ancak ABD, teröristlere göz yumarak tutarsız ve çıkarcı politikasını sürdürüyor.



Rejim petrol kıtlığı çekiyor



Esed rejimi, petrol sahalarının önce terör örgütü DEAŞ, sonra YPG’nin işgaline geçmesiyle uzun süredir akaryakıt krizi yaşıyor. Akaryakıt ve mutfak tüpü almak isteyen halk, kuyruğa girip bunlardan ancak sınırlı miktarda alabiliyor.



Esed rejimi kontrol ettiği bölgelerdeki akaryakıt sorununa çözümü, terör örgütüyle alışveriş yapmakta arıyor. Bu alışverişlerini ise meclise sokarak ayrıcalık tanıdığı zengin işadamı ve milis yöneticisi Husam Katırcı’nın şirketleri üzerinden yürütüyor. ABD ve Avrupa tarafından yaptırım listesine alınan Katırcı, Esed rejiminin terör örgütü DEAŞ ile de ticari ilişkilerini yürütüyordu.

YPG tankerleri Esed’e petrol taşıyor

Haseke ve Şedadi bölgelerinde Esed’e satışı yapılan petrol için yollarda yükünü boşaltmayı bekleyen yüzlerce tanker dikkat çekiyor.



PKK/YPG’nin Esed’e petrol taşıyan binden fazla tankeri olduğu ve bunlarla günde yaklaşık 25 bin varil akaryakıt sattığı belirtiliyor. Esed rejiminin 35 tonluk bir petrol tankeri için teröristlere bin 100 dolar civarında para ödediği ifade ediliyor.