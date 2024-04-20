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Spor Herkes tanıyor, o Türkiye'ye geliyor! Trabzonspor'a transferde haber: Çalışmalara başladılar, duyurdular
Spor

Herkes tanıyor, o Türkiye'ye geliyor! Trabzonspor'a transferde haber: Çalışmalara başladılar, duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-04-20 15:51:00 - 2024-04-20 15:52:02
Herkes tanıyor, o Türkiye'ye geliyor! Trabzonspor'a transferde haber: Çalışmalara başladılar, duyurdular

Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Forvet arayışları devam eden Fırtına'nın listesinde Denis Draguş ve Cihan Çanak bulunuyor.

Draguş için Standard Liege 3 milyon Euro talep ederken, Trabzonspor bu rakamı düşürmeye çalışıyor. Cihan Çanak ise yüksek potansiyeli ve teknik yetenekleriyle dikkat çekiyor. Trabzonspor yönetimi, kulübün bonservis beklentisine göre Cihan Çanak için teklif yapacak.

Hem forvet arkasında hem de kanat pozisyonunda görev alan 2005 doğumlu Cihan, yüksek potansiyeli ve tekniğiyle dikkat çekiyor.

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