Herkes şokta! Zidane Beşiktaş'a geliyor!
Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi. Başkan Serdal Adalı'nın Zinedine Zidane ile görüştüğü iddia edildi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi. Başkan Serdal Adalı'nın Zinedine Zidane ile görüştüğü iddia edildi. İşte detaylar...
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak ediliyor.
Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen günlerde çalışmalarını sürdürüyor.
Birçok teknik adamla görüşen siyah-beyazlılar, henüz kararını vermiş değil.
Vincenzo Italiano ile anlaşan ancak İtalyan hocaya bekleten Beşiktaş yönetiminin asıl hedefi ortaya çıktı.
Beşiktaş, dünyaca ünlü Fransız teknik direktör Zinedine Zidane'ı takımın başına getirmek istiyor.
Gazeteci Kartal Yiğit, Adalı'nın Zidane ile görüştüğünü yazdı.
"BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR"
Yiğit, "Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktör konusundaki en büyük hedefi Zidane! Görüşme yapıldı. Zidane, Beşiktaş'a sıcak bakıyor." ifadelerini kullandı.
Bir süredir takım çalıştırmayan efsane ismin başta 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olmak üzere birçok başarısı bulunuyor.