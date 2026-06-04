  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yüzsüz katil Trump’tan yediği küfürleri doğruladı: Olur öyle şeyler! Yargıda dev dijital devrim! Bakan Gürlek müjdeyi verdi Mahkeme salonu ayağınıza geldi 4 bin 500’den fazla isim akademik bağların kesilmesini istedi! Bu çağrı, bütün dünyaya örnek olmalı "İmamoğlu suç örgütü" davasında sıcak gelişme Avrupa'nın göbeğinde Türk restoranına ırkçı saldırı Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak Trump, Türkiye'deki NATO Zirvesi'ne bizzat katılacak Katil ABD'den itiraf gibi savaş açıklaması! Dışişleri Bakanı Rubio: "Taraflar taviz vermeye hazır değil" Aşkabat'ta tarihi DTİK toplantısı! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Türkmenistan ile hedefi 5 milyar dolar olarak açıkladı Çeşme'de kanlı infaz! Polat çiftinin yakın korumasına otelde silahlı saldırı
Spor Herkes şokta! Zidane Beşiktaş'a geliyor!
Spor

Herkes şokta! Zidane Beşiktaş'a geliyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Herkes şokta! Zidane Beşiktaş'a geliyor!

Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi. Başkan Serdal Adalı'nın Zinedine Zidane ile görüştüğü iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta flaş bir isim gündeme geldi. Başkan Serdal Adalı'nın Zinedine Zidane ile görüştüğü iddia edildi. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak ediliyor.

Başkan Serdal Adalı ve futbol direktörü Önder Özen günlerde çalışmalarını sürdürüyor.

Birçok teknik adamla görüşen siyah-beyazlılar, henüz kararını vermiş değil.

Vincenzo Italiano ile anlaşan ancak İtalyan hocaya bekleten Beşiktaş yönetiminin asıl hedefi ortaya çıktı.

Beşiktaş, dünyaca ünlü Fransız teknik direktör Zinedine Zidane'ı takımın başına getirmek istiyor.

Gazeteci Kartal Yiğit, Adalı'nın Zidane ile görüştüğünü yazdı.

 

"BEŞİKTAŞ'A SICAK BAKIYOR"

Yiğit, "Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın teknik direktör konusundaki en büyük hedefi Zidane! Görüşme yapıldı. Zidane, Beşiktaş'a sıcak bakıyor." ifadelerini kullandı.

Bir süredir takım çalıştırmayan efsane ismin başta 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu olmak üzere birçok başarısı bulunuyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23