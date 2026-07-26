24 saat gözetim altında! Yeşil vatan için gözlerini kırpmıyorlar

Yaklaşık 15 yıldır ormanlardan görev aldığını belirten Zikri Tören, "Bursa Orman İşletme Müdürlüğünde yangın işçiliği, arazöz şoförlüğü ve şimdi de gözetleme görevini yapıyorum. 24 saat buradan gözümüzü ormanlarımızdan ayırmıyoruz. En ufak bir duman ihtimalini bile çok hassas bir şekilde değerlendiriyoruz. Dumanın çıktığı noktaya yakın olan ilk müdahale araçlarını yönlendiriyoruz" diye konuştu. Yangın işçisi olarak çalıştığını belirten Ömer Faruk Kaplan, "Sabah erken saatlerde kalkıp zinde olmak için sporumuzu yapıyoruz. Gündelik yaşantımıza burada devam ediyoruz. Her an yangın ihtimaline karşı, teyakkuzda bekliyoruz. Belirli saatlerde devriye atıyoruz. Ormanlarımızı korumak yeşil vatanımızı sürdürülür kılmak için ben ve ekip arkadaşlarım her an görev halindeyiz" dedi.