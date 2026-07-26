24 saat gözetim altında! Yeşil vatan için gözlerini kırpmıyorlar

Bursa'nın 483 bin hektarlık ağaçlık alanları yüksek tepelerden gözetleyen bu kulelerde görev yapan personel, alevleri büyüdükten sonra değil, mümkün olduğunca ilk dumanıyla fark edebilmek için nöbet tutuyor. Onların dikkatli bakışları, telsizden geçen ilk ihbar ve ekiplerin zamanında harekete geçmesi; kimi zaman binlerce ağacın, canlıların ve geniş orman alanlarının kurtarılmasında belirleyici oluyor. Kısacası, ormanların arasında yükselen bu kuleler, Bursa'nın yeşil örtüsünün adeta can damarları olarak görev yapıyor. Şehir uyurken, insanlar evlerinde dinlenirken, onlar ormanları izliyor. Bir duman gördüklerinde ise hayatlarına kaldıkları yerden devam etmiyor; her şeyi bırakıp ormanın yardımına koşuyorlar.