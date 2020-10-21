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Dünya "Herkes silahına sarılmalı" diyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a soğuk duş! Açıklama yaptığı sırada...
Dünya

"Herkes silahına sarılmalı" diyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a soğuk duş! Açıklama yaptığı sırada...

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın "Herkes silahına sarılmalı" açıklamasını yaptığı sırada Ermenistan ordusu bir darbe daha aldı. Azerbaycan, Karabağ'da Ermenistan'a ait çok sayıda tank ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-21 18:48:00 -
"Herkes silahına sarılmalı" diyen Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a soğuk duş! Açıklama yaptığı sırada...

İşgalci Ermenistan ordusunun, Azerbaycan'ın sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine 27 Eylül'de başlayan cephe hattındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor. Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin öncülüğünde Moskova'da iki kez ateşkes imzalayan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu anlaşma kalıcı olmamıştı. Ermenistan iki ateşkesi de sivillere füzeli saldırılarda bulunarak ihlal etmişti.

Ağır kayıplar veriyor

Azerbaycan ordusunun, Ermenistan ordusu 5. muhrip alayının mevzilerini ve buradaki çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği, çok sayıda askerin etkisiz hale getirildiği aktarıldı. Ermenistan ordusu 6'ıncı ve 7'inci muhrip alaylarının personeli arasında da çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.

Çatışmalarda üç topçu bataryası ile birkaç havan topunun ve personel taşıyan üç kamyonun Azerbaycan ordusunca imha edildiği vurgulandı. Azerbaycan ordusunun tüm cephe boyunca kontrolü elinde tutuğu kaydedildi.

"Herkes silaha sarılmalı"

Öte yandan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan ile devam eden Karabağ savaşı ile ilgili açıklamalarda bulunmuş, "silahlanma" çağrısı yapmıştı.

İşte Azerbaycan ordusunun zaferleri karşısında tutuşan Paşinyan'ın açıklaması şu şekilde:

"Sorunun şu aşamada diplomatik bir çözümü yok. Herkes silaha sarılmalı ve vatanını korumalı. Sadece 2 seçeneğimiz var, zafer ya da yenilgi. Başka seçenek yok. Karabağ olmadan Ermenistan olmaz"

100'ün üzerinde yerleşim yeri işgalden kurtarıldı

Sahada kaybeden Ermenistan'ın sivil yerleşimlere yönelik saldırılarında bugüne kadar 60'tan fazla Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti, 291 sivil de yaralandı.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın 27 Eylül'deki saldırılarının ardından karşı taarruza geçti. Bugüne kadar 100'ün üzerinde yerleşim yeri işgalden kurtarıldı.

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