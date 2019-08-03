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Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde farklı şehirlerden gelen dilenciler zabıta ekiplerince lüks bir aracın içinde yakalandı.

03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:38
Herkes şaştı kaldı! Lüks aracın içinde yakalandılar

Farklı şehirlerden Bursa'nın İnegöl ilçesine lüks araçla gelen dilenciler zabıta ekiplerince yakalandı.

İnegöl'de son zamanlarda mantar gibi artan dilenciler vatandaşları ve sürücüleri canlarından bezdirdi. Merhamet istismarı yaparak vatandaştan para almaya çalışanlarla zabıta ekipleri mücadelesini sürdürüyor. Son olarak İnegöl'e başka illerden gelerek dilencilik yapanlar ekipler tarafından lüks bir araçta yakalandı. Yakalanan şahıslar belediyeye götürülerek haklarında işlem yapıldı.

"İşlem başlatıldı"

Belediyeden yapılan açıklamada, "Şehrimizin huzuru için 7/24 esaslı olarak görev yapan Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçemize şebeke olarak gelip vatandaşlarımızı iyi niyeti, yardımseverliği ve insanî duygularını sömüren dilencilere nefes aldırmıyor. Dilenci şebekesini takibe alan zabıta ekiplerimiz, şebeke üyelerini geldikleri lüks araçla birlikte yakaladı. Şebeke üyeleri hakkında işlem başlatıldı" denildi.

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Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 14:38
  1. Bursa
  2. İnegöl
  3. Merhamet istismarı
  4. dilencilik
  5. Zabıta ekipleri
  6. dilenci operasyonu
  7. lüks araç

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