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Gündem Herkes paylaşıyor! 'Bütün mesele aslında bu'
Gündem

Herkes paylaşıyor! 'Bütün mesele aslında bu'

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'a verilen dünya medyası desteğinin resmedildiği karikatür sosyal medya paylaşım rekorları kırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 15:03:00 -
Herkes paylaşıyor! 'Bütün mesele aslında bu'

Sosyal medyada Gabriel imzası ile paylaşılan karikatür, Azerbaycan ordusu karşısında verdiği ağır kayıplar veren Ermenistan'ın dünya basını tarafından nasıl desteklendiğine dikkat çekiyor.

Karikatürde ağır kayıplar veren ve sık sık insanlık suçu işleyerek, sivilleri hedef alan Ermenistan'ın her şeye rağmen uluslararası basın tarafından kollandığı, fakat buna karşılık Azerbaycan topraklarının işgal altında olması ve Ermenilerin sivil katliamlarına rağmen, Azerbaycan'na söz hakkını sadece Türkiye'deki basın yayın organlarının verdiği resmedildi.

Gerçekleri gözler önüne seren karikatür sosyal medyada "Bütün mesele aslında bu!" başlığı ile binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Kaynak: Haber7 

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