Herkes o ismi merak ediyor! Makam odasında sevgilisine nikah kıyan vekil kim?

CHP'nin, ses kaydı patlayan Aykut Erdoğdu'nun biletini kestiğini söyleyen Zafer Şahin, Milliyet'teki köşe yazısında, millete hizmet etmek için verilen makam odasını, kirli işinde kullanan CHP'li bir vekille ilgili bomba bir iddiada bulundu.

Evliyken CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi avukat Tuba Torun'la metres hayatı yaşadığı ortaya çıkan CHP İstanbul Milletvekili ve Parti Meclis Üyesi Aykut Erdoğdu'nun, eski eşinin paylaştığı ses kaydı gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Boğaz'daki yalıda lüks bir nikah töreni ile evlendiği ve eski eşini evliyken aldatmadığına inandırmak için '50 adamla yattı' ifadesini kullandığı Torun'a torpil yaptırdığını da kendi ağzıyla itiraf eden Erdoğdu'ya tepki yağdı.

CHP'deki rezilliğe ilişkin "CHP Erdoğdu’nun biletini kesti" başlıklı bir yazı kaleme alan Zafer Şahin, bazı siyasilerin gayrimeşru ilişkilerinden örnek verirken, bomba bir iddiada bulundu. Skandalları patlak veren siyasilerin siyasi hayatlarının sonlandığını belirten Şahin, CHP'li bir vekilin sevgilisine makam odasında dini nikah kıydırdığını iddia etti.

İşte Zafer Şahin'in yazısından ilgili bölüm:

Hasan Fehmi Güneş… 70’li yılların sonundaki Ecevit hükümetinin İçişleri Bakanı. Evliyken dönemin ünlü şarkıcısı Aynur Aydan’ın evinden çıkarken yakalandı. İstifa etmek zorunda kaldı.

Ergun Göknel… 90’ların İSKİ Genel Müdürü. Sekreteriyle aşk yaşamaya başladı. Karısından yüklü bir tazminat ödeyerek boşandı. Sevgilisiyle evlendi. Ama eski eşin intikamı acı oldu. Ergin Göknel’in rüşvet aldığını ve yolsuzluk yaptığını ihbar etti. Hem eski eşini hem SHP’yi bitirdi.

İlyas Aktaş… DYP Samsun Milletvekili. 1995 yılında Meclis’teki makam odasında sekreteri tarafından bacağından vuruldu. Aynı anda silahını çeken Aktaş da sekreteri kolundan yaraladı. Olayın ikili arasındaki aşk ilişkisi nedeniyle yaşandığı iddia edildi. Aktaş sonradan mahkemelik olduğu sekretere 500 milyon lira tazminat ödedi.

Hamdi Üçpınarlar… Devlet eski bakanı. Sekreteriyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkınca bakanlık görevinden istifa etmek zorunda kaldı.

Makam odasında sevgilisine dini nikah

Bu örnekleri niye hatırlattık? Aykut Erdoğdu yalnız değil. Geçmişte CHP’de ve AK Parti’de evlilik dışı ilişkiden çocuğu olan, eşini boşayıp sevgilisiyle evlenen çok vekil var. Hatta işi farklı bir noktaya taşıyıp sevgilisine makam odasında imam nikâhı kıyanı bile biliyorum. (“Kesin AK Partilidir” diye düşünenler yanılıyor. O vekil CHP’liydi! Nikâhı da bizzat kendisi kıydı.)

40’ından sonra azan bu siyasilerin bir diğer ortak noktası ise skandalın ortaya çıkmasıyla siyasi hayatlarının bitmesi. Aykut Erdoğdu’yu bekleyen son da farklı olmayacak. Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarına “Belgeli yolsuzluk ve suistimal iddialarında kimsenin gözünün yaşına bakmayın” talimatı verdiğini öğrendim. Yani CHP’nin Erdoğdu kararı bugünden belli. İstifa etmezse ihraç edilecek. Skandalın kadın kahramanın da istifasının isteneceği söyleniyor.