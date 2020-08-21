Herkes müjdeyi konuşurken Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken Erdoğan çıkışı

Sadece Türkiye değil, tüm dünya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün saat 15.00’de açıklayacağı müjdeye kilitlenmiş durumda. Güçlü iddialara göre Türkiye, Karadeniz’de faaliyetlerine devam eden Fatih sondaj gemisi ile Zonguldak açıklarında doğal gaz rezervi buldu.

Milyonlarca insan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini heyecanla beklerken, muhalefet de şaşırtmayan, gereksiz çıkışlarına devam ediyor.

Şimdiye dek Recep Tayyip Erdoğan karşısında çıktığı seçimlerin tamamını kaybeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ı indireceğini savunarak yine güldürdü.

Armağan Çağlayan’ın YouTube kanalına katılan Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’nin sağa sayıp kaymadığı yönündeki soruya, “Sağ sol kavramları 18. yüzyıla ait.” diye cevap verdi. Aynı zamanda CHP lideri, daha önce yaklaşık 100 kez söylediği gibi, “Demokratik yollarla o beyefendiyi oradan indireceğim.” iddiasında bulundu.

Batıl ideolojilerinin bir çözüm sunamayacağını anlayan Kemalistlerin tek tek saf değiştirmeye başladığı için sağ çizgisine kayan Kılıçdaroğlu, en son 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü 2023’te cumhurbaşkanı adayı yapmak istiyordu. Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’ü aday yapmasıyla ilgili ortaya atılan iddiaların hiçbirini yalanlamadı.