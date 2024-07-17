Herkes merak ediyordu: Hakan Fidan'ın simitçi olduğu fotoğraf gerçek mi?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın simitçi olduğu iddia edilen bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal medyada Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a benzetilen bir simitçinin fotoğrafı, gerçek olduğu iddiasıyla paylaşıldı.

Hakan Fidan 2010-2023 yılları arasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı görevini yürütmüş, 28 Mayıs 2023’teki Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunun ardından kurulan kabinede Dışişleri Bakanlığı'na getirilmişti.

Fidan’ın uzun yıllar MİT (Milli İstihbarat Teşkilatı) Başkanlığı yapması nedeniyle iddia görseli çok sayıda mizahi paylaşıma konu oldu.

Bazı paylaşımlarda ise Hakan Fidan’ın geçmiş yıllara ait İstanbul görevindeki bir görüntüsü olduğuna dair ifadeler yer aldı.

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Teyit.org'un yaptığı araştırmaya göre, tersine görsel arama sonuçlarında iddia görseliyle ilgili Ocak 2020'deki bir paylaşıma rastlanıyor.

My Fatsa Haber isimli Facebook sayfasında paylaşılan asıl görselde simitçinin iddiaların aksine farklı biri olduğu görülüyor.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde simitçilik yaptığı aktarılan paylaşımdaki kişinin Adem Pek olduğu yazılmış. Bu paylaşımda iddia görseline Hakan Fidan’ın yüzünün montajlandığı anlaşılıyor.

Farklı zamanlarda kaydedilen simitçi Adem Pek'in görselleri iddia paylaşımdaki yerle ve detaylarla uyuşuyor.

Burada da Adem Pek ve Hakan Fidan'ın simaları arasında belirgin farklar olduğu görülüyor.

İddia görselinde, arkadaki Fatsa Belediyesi tabelası görülüyor.

My Fatsa Haber sayfasındaki Adem Pek'in diğer fotoğraflarında da aynı tabela okunabiliyor.

Bu da iddia görüntüsünün İstanbul’dan değil Ordu’dan olduğunu gösteriyor.

Pek’in Ordu Fatsa’da simitçilik yaptığına dair haberler de basında yer almış.

İddia görselinin aslını 2020'de paylaşan yerel haber sayfası My Fatsa Haber, konuyla ilgili bir açıklama yaparak görselin montaj olduğunu doğruladı.