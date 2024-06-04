Herkes kuduz mu olsun yani? Durum işte bu kadar vahim

Doğruhaber gazetesi yazarı Lokman Aydoğdu, sahipsiz sokak köpeklerinin sağlık risklerini ele aldı. Kuduz ve diğer hastalıkların köpeklerden insanlara bulaşmasının tehlikesine dikkat çeken Aydoğdu, sahipsiz köpekler konusunda hükümetin geç de olsa doğru bir adım attığını yazdı. İnsan sağlığını tehdit eden köpeklerin kontrol altına alınması gerektiğini belirten Aydoğdu, yazısında şunları kaydetti:

"Köpeklerin ağızlarında 100’den fazla bakteri vardır. Bu bakteriler insan ağzındaki bakterilerden %90 oranında farklıdır. Köpeklerin ağzındaki bakteriler köpekler için hastalığa neden olmazken insanlarda birçok hastalığa neden olmakta ve bazen ölümle sonuçlanmaktadır. Köpeklerden insanlara bulaşan hastalıkların başında Kuduz, Lyme hastalığı, Kanca kurdu parazitine bağlı enteritler gelmektedir.

22 Nisan 2024 tarihinde Hatay Defne’de sahipsiz bir köpek büyükbaş hayvanlara saldırdı. Köpek karantinaya alınması sonrası öldü ve test sonuçlarında kuduz olduğu anlaşıldı.

Van’da arkadaşları ile oynayan Mete Durna, sokağa atılan köpek tarafından ısırılması sonucu ağır yaralandı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etti. Bu olay da 2023 yılında gerçekleşti. Mete’ye saldıran köpeğin sahibi sadece köpeğe 4 gün bakmış sonrasında sokağa terk etmiştir.

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Şanlıurfa’da Kuduz tanısı ile takip edilen Hasan Halil FARAS da maalesef hayatını kaybetti. Ülkemizde 2023 yılında kuduza bağlı ölümler devam ediyor.

Şanlıurfa Siverek’te 28 yaşındaki Lütfü Seray kendi köpeğinin ısırması sonucu kuduzdan vefat etti. Lütfü Seray’ın kuduz aşılarının 4 tanesini de yaptırmış olmasına rağmen ölmesi Kuduz hastalığının halen etkin bir tedavisinin olmadığını Kuduz hastalığına karşı önlemlerin çok dikkatli alınmasını gözler önüne serdi. Olay maalesef yine 2023 yılında…

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde iki çocuğu köpeğin ısırması sonucu çocuklardan birine kuduz tanısı konuldu. Yıl 2022.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin, Türkiye’yi ‘KÖPEK KUDUZU AÇISINDAN YÜKSEK RİSKLİ ÜLKE’ listesine almış olduğunu biliyor muydunuz? Türkiye’ye seyahatlerde vatandaşlarına uyarıda bulunup KUDUZ açısından dikkatli olunması uyarısında bulunuyor.

Trabzon Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Erol Sayın 28 eylül 2023’te Kuduz ile ilgili açıklamada bulunarak şunları söyledi: ‘Dünya’da her yıl kuduza bağlı 59 bin insan hayatını kaybetmektedir. Kuduz %99.9 ölümcül ama %100 önlenebilir bir hastalıktır. 21. yüzyılda kuduz nedeni ile insanların ölmesi kabul edilebilir değildir’ dedi.

Durum bu kadar vahim ve ülkemizin her ilinde kuduz vakaları bildirilirken Hükümetin sahipsiz sokak köpekleri ile ilgili önlem alması bu konuya yönelik çözüm üretmesi kadar normal bir durum var mı? Sahipsiz sokak köpeklerinin insan sağlığını tehlikeye atmasına devlet sessiz mi kalsın? Köpek lobilerinin mama lobilerinin heves ve isteklerine insanımızın yaşam hakkı kurban mı edilecek?

Hükümet gecikmiş de olsa çok doğru bir adım atmıştır. Sahipsiz sokak köpekleri sorunu acilen çözülmeli daha fazla insanın hayatı tehlikeye atılmamalıdır. İnsandan çok köpeği kutsayan zihniyeti şiddetle kınıyor hükümetin doğru adımını canı gönülden destekliyorum. Bir doktor olarak ülkemde 2024 yılında halen kuduzdan ölen insanlar görmek ve duymak istemiyorum."