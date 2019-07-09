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Herkes küçülürken onlar büyüyor

Özhanlar Market Zinciri, ekonomideki durgunluğa rağmen yatırımlarını artırarak, büyümeye devam ediyor.

09 Temmuz 2019 Salı 10:30
Herkes küçülürken onlar büyüyor

Özhanlar Market Zinciri, ekonomideki durgunluğa rağmen yatırımlarını artırarak, büyümeye devam ediyor.


Bursa’da yatırımlarını sürdürerek vatandaşlara düşük fiyatla ürünler satan Özhan Marketler Zinciri, 45’inci şubesini Nilüfer’in 23 Nisan Mahallesi’nde açtı. Her gün 40 bin Bursalının ziyaret ettiği Özhan Marketler Zinciri, ekonomik durgunlukta yatırımlarını sürdürerek, büyümeye devam ediyor. ‘Siz nerede biz oradayız’ sloganıyla Bursa’nın birçok noktasında yer alan firma, önümüzdeki ay bir mağaza daha açmayı planlıyor.


Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, yeni şubesinin açılışında sektörel bir değerlendirme yaptı. 2018 yılının Eylül ayından itibaren dolarda bir yükseliş olduğunu belirten Özhan, “Bu yükseliş beraberinde belirsizlikleri getirdi. Bu sebepten dolayı bazı ürün gruplarında ciddi fiyat artışları olduğu malum. Ama toplumda bir algı oluştu. Marketlerde fiyatlarda geçişler olduğu görüşü oluştu, bu doğru değil. Biz hala yaptığımız kampanyalarla fiyatlarımızı düşük tutarak enflasyon oranlarına getirmedik. Bunu sürdürmeye devam edeceğiz. Doların yükselip düşmesi üreticilerin birçok kalem girdisini etkiledi. Burada bazı dönemlerde fiyat değişiklikleri oluyor, ama üreticiler de çok düşük karlarla ürünlerini pazara sunuyor. Bizler müşterilerimize en uygun fiyatları sunmaya devam edeceğiz” dedi.


İbrahim Özhan, “Bazen ekonomik anlamda durağan süreçler olabiliyor. Ama bu durağan süreçlerde yatırım yapmak fırsat olabilir. Doğru yeri ve zamanı bulduğunuz zaman bu fırsatları kaçırmamak gerekiyor. Biz Özhan Marketler olarak önümüzdeki ay bir şube daha açacağız. Her geçen gün büyümeye devam edeceğiz. Bursa halkından aldığımız destek neticesinde mağazalarımızın şube sayısı artmaya devam edecek” diye konuştu.


Müşterilerine özel kampanyalar ve ürün çeşitliliği ile hizmet kalitesini üst seviyede tutan Özhan Marketler Zinciri, ISO 22000 alan ilk yerel market unvanına sahip olma özelliğini taşıyor. Gıda konusunda mevcut en yüksek standart olan K-Q TSE-ISO-EN 9000 Kalite Güvence Sistemi ve G-F TSE-ISO-EN 22000 Gıda Güvenliği Belgesi’ni de bulunduran firma, 23 Nisan Mahallesi’ndeki 2. şubesinde de müşteri memnuniyetini üst seviyelerde tutmayı hedefliyor.


Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katılarak, yeni mağazanın hayırlı olması temennisinde bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 10:30
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