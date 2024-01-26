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Spor Herkes işini gücünü bıraktı bunu konuşuyor! PSG'de forma giyen ve Real Madrid anlaşan Kylian Mbappe'ye dudak uçuklatan para
Spor

Herkes işini gücünü bıraktı bunu konuşuyor! PSG'de forma giyen ve Real Madrid anlaşan Kylian Mbappe'ye dudak uçuklatan para

Yeniakit Publisher
2024-01-26 10:11:00 -
Herkes işini gücünü bıraktı bunu konuşuyor! PSG'de forma giyen ve Real Madrid anlaşan Kylian Mbappe'ye dudak uçuklatan para

Fransa Ligue 1 devi PSG'de forma giyen ve Real Madrid ile anlaştığı iddia edilen Kylian Mbappe'nin maaşı da belli oldu.

PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kylian Mbappe'nin rotasının sonunda Real Madrid olması bekleniyor. Avrupa spor medyasında artık Mbappe'nin, Real'le her konuda anlaştığı ve gelecek sezon İspanyol devinde forma giyeceği konuşuluyor. Almanya'dan da Bild Gazetesi, Fransız süperstarın 5 yıllık bir sözleşmeye imzasını atacağını ve dudak uçuklatacak bir maaşa sahip olacağını vurguladı.

Habere göre Mbappe'nin senelik ücreti 70 milyon Euro'yu bulacak. Oyuncunun aynı zamanda menajerliğini yapan annesi Fayza Lamari'ye komisyon ücreti olarak 100-125 milyon Euro bir para ödenecek.

MANCHESTER CİTY'Yİ GEÇTİ...

25 yaşındaki forvetin, bonuslarla birlikte yıllık ücreti yaklaşık 125 milyon Euro'yu bulacak. Bu arada Real, 2017-18 sezonundan sonra ilk kez Manchester City'yi, en çok gelir elde eden kulüpler sıralamasında geride bıraktı. Los Galacticos, geçen sezon 831.4 milyon Euro kazandı. Onları 825.9 milyon Euro ile City ve 801.8 milyon Euro'yla da PSG takip etti.

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