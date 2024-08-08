Herkes İran'dan bekliyordu ibre Hizbullah'a döndü! Hazırlıklar tamam saldırı her an başlayabilir

Kaynaklardan biri, Hizbullah'ın saldırı hazırlıklarında İran'dan daha hızlı hareket ettiğini söyledi. İran'ın misilleme planı hala tartışılıyor. İkinci kaynak, İran'ın aksine Hizbullah'ın, İsrail sınırında olması nedeniyle çok az veya hiç işaret olmadan bir saldırı başlatabileceğini söyledi.

İbrani medyası da İsrail'e önümüzdeki günlerde düzenlenecek büyük çaplı bir saldırıyı İran'dan ziyade Hizbullah'ın başlatacağına inanıyor. İsrail yayın organı Kanal 12 'ye göre İsrailli yetkililer müttefiklerine ülkedeki sivillere herhangi bir zarar gelmesi durumunda bunun kırmızı çizgi olacağını ve orantısız bir tepkiye yol açacağını iletti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta üst düzey komutanlarından birinin öldürülmesinin ardından Hizbullah ile artan gerilimin savaşa dönüşebileceğini savundu.Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın "Lübnan'ı çok ağır bir bedel ödemeye sürükleyebileceğini" ileri süren İsrailli bakan Bu bir savaşa dönüşebilir. Teorik değil, bu gerçek." yorumunda bulundu.

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