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Herkes düğün arabası sandı! Gerçek...

İnsan kaçakçılığı yöntemlerini sürekli yenileyen hayal tacirleri, şeytanın bile aklına gelmeyecek bir yöntem kullanarak 11 göçmeni yurtdışına kaçırmak isterken Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine enselendi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:19
Herkes düğün arabası sandı! Gerçek...

Burdur-Antalya karayolu üzerinde trafik uygulaması gerçekleştiren Jandarma ekipleri, düğün aracı gibi süslenmiş Mercedes Vito marka araçtan şüphelendi. Aracı durduran ekipler, büyük bir şaşkınlık yaşadı. Çünkü düğün aracı süsü verilen minibüste gelin ve damat yerine 8 Afganistan, 3 Pakistan uyruklu 11 göçmen ve bu göçmenlere aracılık yaptığı belirlenen Filistin uyruklu A.İ.M. olduğu belirlendi.

Araçta arama yapan ekipler, 11 adet can yeleği ve göçmenlere ait olduğu tahmin edilen 2 adet çanta ele geçirildi. Olayın hemen ardından göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen Filistin uyruklu A.İ.M. gözaltına alındı. Yabancı uyruklu şahıslar ise ilk sorgularının ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

 Düğünden dönüyoruz dedi, jandarma şaşkına döndü

 Olayla ilgili Hürriyet’e konuşan Jandarma yetkilileri, şu bilgileri aktardı: “Aracı gece geç saatte tespit ettik. İlginç olan düğün arabası var ama konvoy yoktu. Hemen aracı durdurduk. Şoför Türkçe biliyordu. Kendisinin servis şoförü olduğunu söyledi ve ‘Düğünden dönüyoruz’ beyanında bulundu.”

 Ne gelin var, ne damat

 “Aracın içine baktığımızda ne gelin ne damat vardı. Üstelik aracın içinde 11 adet hiç açılmamış can yeleği vardı. Yapılan kimlik sorgusunun ardından şahısların tamamının yabancı uyruklu olduğunu tespit ettik. Filistin uyruklu A.İ.M. gözaltında. İlk sorgusunda göçmenleri tanımadığını, whatsapp üzerinden kendileri ile irtibat kurulduğunu, taşımacılık için de para almadığını savundu.”

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:19
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