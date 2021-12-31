Herkes dikkatli olmalı! Hem telefonunu çaldılar hem de 20 bin lira zarara uğrattılar!

Geçtiğimiz günlerde iş çıkışı evine dönerken bindiği bir yolcu minibüsünde kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar tarafından telefonu çalınan Bağrıyanık, İLKHA muhabirine, yaklaşık 20 bin TL zarara uğratıldığını anlattı.

Yaptığı araştırmada hırsızların çaldığı cep telefonundan kredi kartı ve banka hesaplarından para çektiğini, alışveriş sitelerinden de 5-6 bin lira civarında ücretli oyunlar ve hediye çeklerinin satın alındığını fark ettiğini ifade eden Bağrıyanık, telefonunun çalındığını belirtmesine rağmen bu sitelerin çekleri iptal etmediğini kaydetti.

Hırsızların telefon rehberindeki ‘acil paraya ihtiyacım var, bana para gönderir misin’ diye mesaj attıkları birçok kişiden yaklaşık 10 bin lira civarında para aldığını ve yine bu paralarla da alışveriş sitelerinden hediye çekleri satın aldıklarını belirten Bağrıyanık, büyük bir mağduriyet yaşadığını söyledi.

Bunun basit bir hırsızlık olayı olmadığını, halen de bilgileri elinde olan hırsızların daha büyük bir şey yapmalarından korktuğunu dile getiren Bağrınayık, telefonunu çalanların büyük bir suç örgütü olduğunu düşündüğünü, daha fazla insanın canı yanmadan yetkililerden bu şebekeyi bulmalarını istedi.

“O esnada bile cep telefonum açık ve arayınca çalıyordu”

Bağrıyanık, “3 gün önce akşam saat 18.00’de iş yerinden çıkıp eve gitmek için şehir içi dolmuşuna bindim. Eve vardığımda cep telefonumun olmadığını fark ettim. Telefonumu aradığımda çalıyordu, bende iş yerinde kalmış olabileceğini düşündüğüm için çalındığından şüphelenmedim. Ağabeyimin eve gelmesini bekledim. Ağabeyim işten eve gelince beraber çalıştığım iş yerine gittik ama cep telefonumun iş yerinde olmadığını fark ettim. O esnada bile cep telefonum açık ve arayınca çalıyordu.” dedi.

“Telefonumu çalanlar hattımı kapalı olan bir numaraya yönlendirmişler”

Telefonunun çalındığını fark eder etmez hemen hattını iptal etmek için müşteri hizmetlerini aradığını ve yaklaşık bir saat sonra iptal edebildiğini kaydeden Bağrıyanık, şöyle devam etti:

“Ertesi sabah erkenden GSM operatör servisine gidip yedek hattımı aldım. Yedek hattımı açtığımda fark ettim ki kimse bana ulaşamıyor. Meğer telefonumu çalanlar hattımı kapalı olan bir numaraya yönlendirmişler. Yönlendirmeyi fark edip kaldırdıktan sonra bir baktım ki sosyal medya hesaplarıma da ulaşamıyorum. Bu sefer uzun bir uğraştan sonra hesaplarımı geri almaya başladım. Ama fark ettim ki kredi kartı ve banka hesaplarımdan çekimler yapıldığını gördüm.”

“Telefon rehberine ‘Acil paraya ihtiyacım var, bana para gönderir misin’ diye mesaj atmışlar”

Şu ana kadar toplamda 20 bin lira civarında zarara uğratıldığını aktaran Bağrıyanık, “Türkiye’nin en ünlü alışveriş sitelerinden 5-6 bin lira civarında hediye çeklerinin alındığını fark ettim. Telefon hattımdan bin lira civarında ücretli oyunlar satın alınmış. Bunun üzerine alışveriş siteleriyle görüştüğümde bana hediyelerin nereye gittiğini söylemediler ve hiçbir şekilde iptal de etmediler. Sonradan bir baktım ki sosyal medya mesajlaşma hesabımdan telefon rehberimdeki birçok kişiye ‘acil paraya ihtiyacım var bana para gönderir misin’ diye mesaj atmışlar. Bu mesaj üzerine birçok kişiden toplam 10 bin lira arasında para göndermişler. O paralarla da aynı şekilde alışveriş sitelerinden hediye çekleri satın alınmış. Şu an toplamda 20 bin lira kadar bir zararım var.” diye konuştu.

“Umarım daha fazla insanın canını yakmadan yakalanırlar”

Bu şebekenin bir an önce yakalanmasını istediğini belirten Bağrıyanık, yetkililere şu çağrıda bulundu:

“Halen de o şebekenin elinde bilgilerimin olduğuna ve bir şeylerin çıkmasından korkuyorum. Bunun basit bir hırsızlık olayı olduğuna inanmıyorum. Benim telefonumu çalanlar bir şebekedir ve birçok kişinin de canını yaptıklarını düşünüyorum. Batman gibi bir yerde böyle bir şebekenin olması bizi çok üzüyor. Umarım daha fazla insanın canını yakmadan yakalanırlar. Benim telefonumu çalıp hesaplarıma ulaşanlar büyük bir suç örgütü olduğuna inanıyorum. Şu anda beni çok zor duruma düşürdüler. Asgari ücretle çalışan biriyim ve yaklaşık 20 bin lira bana zarar verdiler ve bunu nasıl karşılayacağımı da bilemiyorum. Başıma gelenleri emniyete gidip anlattım ve şikâyetçi oldum. Daha fazla insanın canı yanmadan yetkililerin bu şebekeyi bulmalarını istiyorum.”(İLKHA)