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Gündem Herkes Demirtaş'ın derdine düştü: Avrupa Parlamentosu'ndan mektup!
Gündem

Herkes Demirtaş'ın derdine düştü: Avrupa Parlamentosu'ndan mektup!

Avrupa Parlamentosu (AP), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını talep ettiği ortak imzalı skandal bir mektup kaleme alarak AB ülkelerine gönderdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-01 23:59:00 - 2021-02-02 00:35:11
Herkes Demirtaş'ın derdine düştü: Avrupa Parlamentosu'ndan mektup!

AİHM'in 'Selahattin Demirtaş derhal serbest bırakılmalı' şeklindeki skandal kararından cesaret alan terör sevici HDP'lilere bir destek de AP'den geldi. Avrupa Birliği üyesi ülkelere seslenen AP mektubunda, "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması için tüm imkanlar kullanılmalı." dedi.

'Gücünüz dahilindeki her şeyi yapın'

Söz konusu mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye'nin Selahattin Demirtaş ile ilgili AİHM kararını hızlı şekilde uygulamasını sağlamak için gücünüz dahilindeki her şeyi yapmanız çağrısında bulunuyoruz. Bir sonraki bakanlar konseyinde de bu konunun ele alınmasını ve güçlü bir mesaj iletilmesini talep ediyoruz. Demirtaş hakkındaki AİHM büyük daire kararına rağmen yersiz suçlamalar ile 4 Kasım 2016'dan bu yana yüksek güvenlikli Edirne F-Tipi cezaevinde tutuluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu AİHM kararı açıklanır açıklanmaz bunu reddettiler ve derhal serbest bırakılması yerine onunla birlikte 107 kişi hakkında yeni suçlar ortaya atıldı. Türkiye'nin kararı uygulaması hem uluslararası sorumluluklarının doğrudan bir ihlali hem de AİHM'in kredibilitesini zedeleyen bir durum oluşturuyor."

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