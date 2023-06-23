Herkes deli gibi içiyor! Sızanları sabah çöpçüler kaldırıyor… Şok eden görüntüler

Tüm dünyanın hayranlık duyduğu Japonya’nın gerçekleri karşısında şoke olacaksınız…

Türk gezgin, cesurca Japonya'nın derinliklerine indi ve sıradan turistik manzaraların ötesindeki gerçekleri gözler önüne serdi.

Her ne kadar zengin kültürü ve teknolojiye bağımlılığıyla öne çıkan bir ülke olsa da derinlere inildiğinde bambaşka bir Japonya ile karşılaşmak mümkün.



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Türk gezgin gerçekleri ortaya çıkardı

Bir Türk gezgin Japonya’nın sıradan turistik cazibelerinin ardında saklanan korkutucu gerçekleri ortaya çıkardı.

Sosyal medya hesabından sarhoş olan gençlerin sokaklarda uyuduğunu ve sabah uyanınca ortaya çıkan ilginç görüntüleri yayınladı.

Gelişmiş toplumuyla tanınan Japonya’nın bu görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.