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Medya Herkes bunu merak ediyordu! Ve Erdoğan-Esed görüşmesi için tarih verildi: İşte ön plana çıkan 3 yer
Medya

Herkes bunu merak ediyordu! Ve Erdoğan-Esed görüşmesi için tarih verildi: İşte ön plana çıkan 3 yer

Yeniakit Publisher
2024-07-30 11:10:00 -
Herkes bunu merak ediyordu! Ve Erdoğan-Esed görüşmesi için tarih verildi: İşte ön plana çıkan 3 yer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed görüşmesinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İki liderin yıllar sonra gerçekleştireceği ilk yüz yüze görüşme için Abdulkadir Selvi, 3 yerin ön plana çıktığını ifade etti. Erdoğan-Esed görüşmesi için arka kapı diplomasisinin hızlandığını belirten Selvi, ağustos ayını işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esed görüşmesinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. İki liderin yıllar sonra gerçekleştireceği ilk yüz yüze görüşme için Abdulkadir Selvi, 3 yerin ön plana çıktığını ifade etti. Erdoğan-Esed görüşmesi için arka kapı diplomasisinin hızlandığını belirten Selvi, ağustos ayını işaret etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Moskova'da Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile bir araya gelmesi sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan-Esed görüşmesinin zamanlamasına çevrildi.

İki liderin yıllar sonra gerçekleştireceği yüz yüze görüşme için ağustos ayının ön plana çıktığı ifade ediliyor. Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Erdoğan-Esed görüşmesi nerede, ne zaman" başlıklı bir yazı kaleme kaldı. Selvi yazısında, Erdoğan ile Esed’in görüşmesi için 3 yerin ön plana çıktığını ifade etti: Moskova, Bağdat ve Türkiye-Suriye sınırındaki Kesep kapısı...

"Tarih ve yer konusunda ihtiyatlı olmakta yarar var" diyen Selvi, “Bir yetkili, ‘İki liderin görüşmesi için inisiyatif almaya çalışan ülkeler var’ dedi. Yani sadece Putin devrede değil. Irak Başbakanı Sudani de elini taşın altına koymuş durumda” ifadelerini kullandı.
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Aryıca Selvi yazısında, "İhtiyatlı olmakla birlikte ağustos ayı içerisinde Erdoğan-Esed görüşmesi yapılabilir. Arka kapı diplomasisi hızlandı" ifadelerine de yer verdi.

 

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