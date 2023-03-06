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Yaşam Herkes bu habere şaştı kaldı! Baskında tonlarca kilogram sahte deterjan ele geçirildi: Polis riskini engelledi
Yaşam

Herkes bu habere şaştı kaldı! Baskında tonlarca kilogram sahte deterjan ele geçirildi: Polis riskini engelledi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Şaşkına çeviren olay yaşandı. Bu haber sonrası herkes merak etti. üretiliyor mu? Baskında tonlarca sahte deterjan ele geçirildi. İşte detayları...

Yeniakit Publisher
2023-03-06 20:55:00 - 2023-03-06 21:38:04
Herkes bu habere şaştı kaldı! Baskında tonlarca kilogram sahte deterjan ele geçirildi: Polis riskini engelledi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir iş yerinin deposuna baskın yapan polis ekipleri, 18 ton 532 kilo sahte toz deterjan ele geçirdi. Sahte ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanan 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı. İşte haberin detayları...

Kocaeli'de şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Bir depoya baskın düzenleyen polis ekipleri 18 ton 532 kilogram sahte deterjan ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırova ilçesinde bir iş yerine ait depoda sahte deterjan üretildiği bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, çeşitli markaların ambalajlarına doldurulmuş 6 bin 297 paket toplam 18 ton 532 kilogram deterjan ele geçirildi. Sahte ürünleri piyasaya sürmeye hazırlanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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