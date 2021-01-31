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Gündem Herkes bir bir safını tutuyor: T24 yazarı Kabe'ye hakaret eden alçakları seçti
Gündem

Herkes bir bir safını tutuyor: T24 yazarı Kabe'ye hakaret eden alçakları seçti

LGBTİ'li sapkınların Müslümanların kutsalı Kabe-i Muazzama'ya yönelik hadsiz hakareti sonrasında herkes birer birer safını belli etti. T24 yazarı Pınar Doğu da 'Gökkuşağını silemezsiniz' dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 21:05:00 - 2021-01-31 21:13:22
Herkes bir bir safını tutuyor: T24 yazarı Kabe'ye hakaret eden alçakları seçti

T24 yazarı Pınar Doğu, 'Gökkuşağını silemezsiniz' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Doğu, Müslümanların kutsalı Kabe-i Muazzama'nın görselini ayaklar altına alarak büyük saygısızlığıa imza atan sapkınlara destek vererek, "LGBT'ler hep vardı ve var olacaklar. LGBT olmak hastalık değildir, anormallik değildir, sapkınlık değildir. LGBT ve Trans bayrakları legaldir. LGBT hakları insan haklarıdır." dedi.

'Türkiye'de güvende değiller'miş!

Müslümanların kutsalına hakaret toplumun sinir uçları ile oynayan azgınların hedef gösterildiğini iddia eden T24 yazarı, şunları yazdı:

"Gerçek ya da anonim hesaplar LGBT'leri hedef göstererek hakaret, küfür ve tehdit içerikli paylaşımlarda bulunuyor. İtibar suikastinin de ötesinde bir taarruz bu. Kuru gürültü değil. Dünyanın hiçbir yeri LGBT'ler için çok güvenli olmadı hiçbir zaman belki ama Türkiye'de hayatları pamuk ipliğine bağlı."

'Fiziksel şiddete maruz kalıyorlar'mış!

"Ömürleri boyunca psikolojik ve fiziksel şiddete maruz kalıyorlar, sürekli öldürülme riskiyle yaşıyorlar ama eşitlik mücadelesinde en çok yalnız bırakılan, hak hiyerarşisinde sona kalan grup onlar. Bugün onların en dezavantajlı grup olduklarını söylersek yanlış olmaz. Üstelik örneğin, hem eşcinsel, hem Kürt, hem solcu birinin varlık ve söz alanı iyice daraltılmıştır."

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Yorumlar

fevzi

bu kanal ve sevicileri sebataycı fetö ekolu tek gözlülerden
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Seyfettin Çaliskan

LBGT li islam dusmanlari yaratiklar in Türkiyede guvende degillermis ozaman onlarin guvende olacaklari bir yer biliyorum O LBGT liler Cehennemin dibine gitsinler gerci gidecekleri yerde orasida biranevvel gitsilerdeorada aradiklarini bulurlar cehennemin cocuklari...Kimse Kutsal degerlerimize saldiramaz kuduz itler gibi..
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