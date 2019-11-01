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Spor

Galatasaraylı futbolcular cuma namazı kıldı

Galatasaraylı futbolcular Emre Taşdemir, Okan Kocuk, Adem Büyük ve Ahmet Çalık ile tercüman Mert Çetin Florya'da cuma namazı kıldı.

2019-11-01 15:10:00 - 2019-11-01 15:12:44
Galatasaraylı futbolcular cuma namazı kıldı

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray, bu akşam sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı futbolcular bugün cuma namazına gitti.

Florya'da cuma namazı

Emre Taşdemir, Okan Kocuk, Adem Büyük ve Ahmet Çalık'ın yanı sıra tercüman Mert Çetin'in cuma namazında çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Galatasaraylı futbolcuların Florya'da namaz kıldığı öğrenildi.

Sosyal medyada yer alan fotoğraf sarı-kırmızılı ekine gönül veren taraftarlar tarafında defalarca paylaşıldı ve beğenildi.

Öte yandan sarı-kırmızılıların yabancı futbolcuları Lemina, Donk ve Babel'in derbi sonrası bir doğum günü partisinde dansöz oynattığı görüntüler basına yansımış ve oldukça tepki çekmişti.

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Yorumlar

Omer

Florya tesislerde cuma nasil eger camii ye gidip cuma kildilarsa yakinda hepsi gonderilir...
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