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Spor Herkes Afobe sandı ama... Gerçek sonra anlaşıldı
Spor

Herkes Afobe sandı ama... Gerçek sonra anlaşıldı

Trabzonspor'un İngiliz ekibi Stoke City’den transfer ettiği Benik Afobe'nin Trabzon'a geldiği sırada ilginç bir olay yaşandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-16 16:04:00 -

Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Stoke City’den forvet oyuncusu Benik Afobe’yi kadrosuna kattı. İngiliz forvet dün gece saatlerinde Trabzon’a geldi.

İngiltere’nin başkenti Londra’dan kalkan uçakla Trabzon’a inen Afobe, Trabzon basınının büyük ilgisini çekti.

İngiliz ismi görüntülemek için havalimanına giden Trabzon basını, o sırada dış hatlardan çıkan siyahi bir ismi Afobe zannetti. Yanlış anlaşılma sonrası siyahi, Afobe’nin arkada olduğunu işaret etti.

Meydana gelen olay gülüşmelere neden olurken yaşananlar sosyal medyanın gündemine oturdu.

3 gol attı

Geçtiğimiz sezon Stoke City ile 14 maça çıkan Afobe, 3 gol kaydetti.

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