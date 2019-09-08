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'Hergele' Hakan, 'ifade özgürlüğü' dedi, hukukçular itiraz etti: Anayasamızın 26. maddesi ifade özgürlüğünün sınırlarını belirler

Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezasına ilişkin yeniakit.com.tr'ye konuşan Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı, "İfade özgürlüğünün sınırları Anayasamızın 26. Maddesi'nde açık bir şekilde ortaya konmuştur." dedi ve ekledi: "Kimsenin suç işleme özgürlüğü yok."

08 Eylül 2019 Pazar 16:51
'Hergele' Hakan, 'ifade özgürlüğü' dedi, hukukçular itiraz etti: Anayasamızın 26. maddesi ifade özgürlüğünün sınırlarını belirler

 Taha Emre Özdemir  Ankara  Hürriyet Yazarı 'Hergele' lakaplı Ahmet Hakan bugünkü köşe yazısında Canan Kaftancıoğlu'nun ifade özgürlüğünün kısıtlandığını söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Mahkeme verdiği kararla şu üç sonuca yol açtı:

Bir: İfade özgürlüğünün üzerine beton döktü.

İki: Adalet Bakanı'nın düşünce özgürlüğü vurgusunu boşa çıkardı.

Üç: Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirme hakkımızı elimizden aldı."

Mehmet Sarı: Kimsenin suç işleme özgürlüğü yok

Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezası kararını yeniakit.com.tr'ye değerlendirdi. "Kimsenin suç işleme özgürlüğü yok. İfade özgürlüğünün sınırları Anayasamızın 26. Maddesi'nde açık bir şekilde ortaya konmuştur." diyen Av. Dr. Mehmet Sarı, "İlgili maddenin 1. Fırkası, 'Kişilerin ifade özgürlüğünü yazılı, sözlü ve görsel açılardan kullanmasında sakınca yok.' der. İkinci fırka ise ifade özgürlüğünün hangi şartlar içinde kullanılabileceğini açıkça ifade eder. 'İfade özgürlüğü, kişilerin saygınlığına, onuruna, haysiyet ve şerefine karşı bir saldırı içeremez.' sınırı konmuştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de yaptığı yargılamalarda, hiçbir şart altında terörün ve şiddetin övülerek propogandasının yapılmasına izin vermemiştir. Bu noktalardan baktığımızda bahse konu tweetlerin içerikleri önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

'Kaftancıoğlu alt sınırdan cezalandırıldı'

"Biz Canan Kaftancıoğlu'nun attığı tweetlerin içeriklerine baktığımızda, doğrudan doğruya sayın Cumhurbaşkanı'na ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hakaret ettiğini ve 'katil' dediğini görüyoruz." ifadesini kullanan Sarı, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanına hakaret suçunu düzenleyen Türk Ceza Kanunu'nun 299. Maddesi'nin 1. Fırkası'nda, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret suçu 1-4 yıl arası hapis cezası ile tazyik edilir.' diyor. Eğer bu hakaret; basın, yayın ve sosyal medya gibi daha çok kitleye ulaşan bir aracılıkla yapılmışsa ceza 1/6 oranında arttırılır. Bu şartlar altında mahkemenin vermiş olduğu 2 yıl 4 aylık hapis cezasına baktığımızda üst sınıra yaklaşmayan bir karar verildiğini görüyoruz.

'Aynı hakaretler ana muhalefetin Genel Başkanı'na yapılsaydı?'

"Ana muhalefet Genel Başkanı'nın onur, şeref ve haysiyet saygınlığı ne ise Cumhurbaşkanı'nın da odur. İnsanların bu konuyu sorgularken, bir başka partinin İstanbul İl Başkanı tarafından CHP Genel Başkanı'na bu hakaretlerin benzerini yaptığını düşünmesi gerekiyor. Bu hakaretler hiçbir şekilde düşünce ya da ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemez. Diğer açıdan baktığımızda halkı kin ve düşmanlığa tahkir etmek yönünde işlenen suç da var. 6 ayrı suçun kaydından oluşturulan dava dosyası neticesinde 9 yıl 8 ay 20 günlük bir hapis cezası var. CHP'li yöneticiler bu cezayı 'Kaftamcıoğlu'nun ifade hürriyeti var ve bu kısıtlandı.' diyerek yorumluyor. Bakın burada bir tweet üzerinden dava açılmamış. 2012 yılından 2017 yılına kadar sistemli şekilde atılan tweetler zincirinden bahsediyoruz. Bu davayı bir siyaset üzerine kurgulamak hiçbir şart altında kabul edilebilir bir durum değil. Kaldı ki Kaftancıoğlu'nun işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyduğuna dair hiçbir veri de yok."

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 16:51
  1. Ankara
  2. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi (TÜRKAD) Başkanı Avukat Dr. Mehmet Sarı
  3. Ahmet Hakan
  4. Canan Kaftancıoğlu
  5. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu

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  • OĞUZHANOĞUZHAN7 dk önce
    hakikaten hergele

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