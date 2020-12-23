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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75

Yeniakit Publisher
2020-12-23 19:33:28 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Mehmet Keseratar, Muhammed Murat Zafer, Hakan Gerey

İzmit Belediyespor: Gülşah Duman 18, Kübra Erat 5, Elif Demirkan, Siksniute 6, Wheeler 4, Jovanovic 16, Dos Santos 21

Nesibe Aydın: Snytsina 15, Merve Uygül 2, Büşra Akgün 2, Peddy 15, Hülya Çoklar, Simon 2, Melike Tuğba Oral 5, Hebard 24, Harika Gözde Eldaş 10

1. Periyot: 12-13

Devre: 31-30

3. Periyot: 46-45

Normal süre: 64-64


KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta erteleme maçında Nesibe Aydın, normal süresi 64-64 tamamlanan ve uzatmaya giden karşılaşmada deplasmanda İzmit Belediyespor'u 75-70 mağlup etti.

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