Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
İzmit Belediyespor: 70 - Nesibe Aydın: 75
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu
Hakemler: Mehmet Keseratar, Muhammed Murat Zafer, Hakan Gerey
İzmit Belediyespor: Gülşah Duman 18, Kübra Erat 5, Elif Demirkan, Siksniute 6, Wheeler 4, Jovanovic 16, Dos Santos 21
Nesibe Aydın: Snytsina 15, Merve Uygül 2, Büşra Akgün 2, Peddy 15, Hülya Çoklar, Simon 2, Melike Tuğba Oral 5, Hebard 24, Harika Gözde Eldaş 10
1. Periyot: 12-13
Devre: 31-30
3. Periyot: 46-45
Normal süre: 64-64
KOCAELİ (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta erteleme maçında Nesibe Aydın, normal süresi 64-64 tamamlanan ve uzatmaya giden karşılaşmada deplasmanda İzmit Belediyespor'u 75-70 mağlup etti.