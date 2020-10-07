Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 55 - Fenerbahçe Öznur Kablo: 83
Salon: Adana Atatürk
Hakemler: Serdar Ünal, Emre Şimşek, Anıl Veziroğlu
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Briana Day 7, Fontaine 16, Ezgi Manlacı 11, Dürdane Gülşah Gümüşay, Wallace 12, Raushan Gültekin 2, Ladin Özel, Meskonyte 7, Öykü Taşkın, İlknur Yıldızhan
Fenerbahçe Öznur Kablo: Sabally 19, Olcay Çakır Turgut 10, Tuğçe Canıtez 19, Zandalasini 10, Stokes, Vaughn 10, İrem Sözen, Sevgi Uzun 10, Doğa Adıcan, Duygu Özen 3, Ayşe Yılmaz 2
1. Periyot: 7-31
Devre: 26-54
3. Periyot: 40-72
ADANA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Fenerbahçe Öznur Kablo, deplasmanda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol'u 83-55 yendi.