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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Hatay Büyükşehir Belediyespor: 90 - Bellona Kayseri Basketbol: 88

Yeniakit Publisher
2020-10-07 18:23:35 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: Antakya

Hakemler: Hüseyin Çelik, Sertan Kırklar, Batuhan Kümükoğlu

Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 15, Kübra İmren Siyahdemir 15, İdal Yavuz, Derin Yaya 10, Özge Yavaş 14, Gizem Başaran 18, Abdelkader 18

Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 6, Zeynep Öykü Kalbisağde 7, Melis Gülcan 18, Ayşegül Günay Aladağ 9, Shook 11, Esra Ural Topuz 12, Harris 25

1. Periyot: 16-23

Devre: 34-45

3. Periyot: 48-66

5 faulle çıkanlar: 33.46 Zeynep Öykü Kalbisağde, 37.34 Melis Gülcan (Bellona Kayseri Basketbol), 33.48 Gizem Başaran (Hatay Büyükşehir Belediyespor)


HATAY (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 90-88 yendi.

Sağlık ekiplerinin salona geç gelmesi nedeniyle müsabaka 17 dakika geç başladı.


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