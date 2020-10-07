Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Hatay Büyükşehir Belediyespor: 90 - Bellona Kayseri Basketbol: 88
Salon: Antakya
Hakemler: Hüseyin Çelik, Sertan Kırklar, Batuhan Kümükoğlu
Hatay Büyükşehir Belediyespor: İdil Türk 15, Kübra İmren Siyahdemir 15, İdal Yavuz, Derin Yaya 10, Özge Yavaş 14, Gizem Başaran 18, Abdelkader 18
Bellona Kayseri Basketbol: Sevgi Tonguç 6, Zeynep Öykü Kalbisağde 7, Melis Gülcan 18, Ayşegül Günay Aladağ 9, Shook 11, Esra Ural Topuz 12, Harris 25
1. Periyot: 16-23
Devre: 34-45
3. Periyot: 48-66
5 faulle çıkanlar: 33.46 Zeynep Öykü Kalbisağde, 37.34 Melis Gülcan (Bellona Kayseri Basketbol), 33.48 Gizem Başaran (Hatay Büyükşehir Belediyespor)
HATAY (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Bellona Kayseri Basketbol'u 90-88 yendi.
Sağlık ekiplerinin salona geç gelmesi nedeniyle müsabaka 17 dakika geç başladı.