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Spor Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Nesibe Aydın: 69 - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: 58

Yeniakit Publisher
2020-10-07 17:24:42 -
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: TOBB ETÜ

Hakemler: Ali Köseoğlu, Ahmet Taner İbin, Nihat Çetin

Nesibe Aydın: Snytsina 20, Peddy 11, Melike Tuğba Oral, Hebard 27, Harika Gözde Eldaş 9, Merve Uygül, Büşra Akgün, Hülya Çoklar, Simon 2

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor: Manolya Kurtulmuş 13, Gökşen Fitik 7, Iagupova 7, İlayda Güner 5, Naumenko 13, Feride Şevval Akalan 3, Melis Talay, Yeliz Doğan, Nuran Tutsak 5, Anigwe 5

1. Periyot: 19-11

Devre: 30-34

3. Periyot: 48-43


ANKARA (AA) - Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 2. hafta maçında Nesibe Aydın, sahasında ağırladığı ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'u 69-58 yendi.


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