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Medya Her zaman vesayetin yanında yer aldılar! Darbecinin Sözcü’sü
Medya

Her zaman vesayetin yanında yer aldılar! Darbecinin Sözcü’sü

Yeniakit Publisher
2024-04-30 17:39:00 -
Her zaman vesayetin yanında yer aldılar! Darbecinin Sözcü’sü

Türkiye’deki vesayet odaklarının sesi olan ve darbe ağzıyla haber yapmakta sakınca görmeyen Sözcü gazetesi yine postalcıların yanında saf tuttu.

 yeniakit.com.tr 

Patronu firarda olan ve yabancı ortaklarca sübvanse edilen Sözcü şimdi de 28 Şubat’ta demokrasiyi tank paletleriyle ezen, yüz binlerce Müslüman’ın hayatıyla oynayan, mütedeyyin insanların eğitim ve çalışma hakkını gasp eden, dindar insanların en temel haklarını gasp eden ve meşru iktidarı deviren darbecileri masummuş gibi lanse etti.

Önceki gün dolandırıcılıktan tutuklu yargılanan Nihal Candan adlı sosyal medya fenomeninin “hastalık” gerekçesiyle salıverilmesini fırsat bilen Sözcü, “En mükemmel adalet vicdandır” başlığını attığı manşet haberiyle, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Temel Özkaynak ve Erol Özkasnak gibi 28 Şubat’ın kudretli generallerinin tahliyesini istedi. Nihal Candan örneğine sarılan Sözcü’nün, milli iradeyi hedef alan ve Müslümanlara kendi öz vatanlarında parya muamelesi yapan cuntacıları “ileri yaş” ve “hastalık” gerekçesiyle tahliye edilmesini istemesi, “fondaşlar darbecileri aklamakta sakınca görmüyor” tepkisine yol açtı.

BRİFİNGÇİ YAZARLAR KADROSUNDA

Öte yandan bu millete kan kusturan darbeci Çetin Doğan ve avanesini “masummuş” gibi göstermeye çalışan Sözcü’nün kadrosunda, 28 Şubat’ın “brifingli kalemşörleri” yer alıyor. Lanetli darbe sürecinde Genelkurmay karargahına giderek cuntacılardan talimat alan Emin Çölaşan, Saygı Öztürk ve Yekta Güngör Özden gibi birfingli yazarlar şimdilere Sözcü’de kalem oynatıyor.
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