Her yerde aranıyordu... Sığınakta yakalandı!
Kayseri'de uyuşturucudan aranan şahıs sığınakta yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan 8 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y.'nin (37) binanın sığınak kısmında saklandığını tespit eden ekipler, operasyon düzenledi. Sığınağın kapısını koçbaşı ile kıran ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.Y., cezaevine teslim edildi.