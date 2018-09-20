Her yerde aranıyordu, cesedi Kelkit Çayı'nda bulundu
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde kaybolan ve her yerde aranan Zeynep Kaygısız'ın cansız bedeni Kelkit çayında bulundu.20 Eylül 2018 Perşembe 10:50
Tokat Reşadiye Kayalık Mahallesi'nde ikamet eden Zeynep Kaygısız'ın (65) akşam saatlerinde evine dönmemesi nedeniyle hayatından endişe eden yakınları kendi imkanlarıyla arama yaptı. Polise yapılan ihbar doğrultusunda çalışma başlatılırken, sabah saatlerinde AFAD ekipleri bölgede çalışmalara katıldı. Kaygısız’ın cesedine Reşadiye köprüsünün yakınlarında ağaç dallarına takılı olarak bulundu.
Kaygısız’ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Reşadiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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