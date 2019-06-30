Her yerde aranan firari çift operasyonla yakalandı İzmir'de haklarında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çift, ilçe jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İzmir'in Beydağı ilçesinde yakalanan ve uyuşturucu ticareti yapma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan karı-koca tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Yeşiltepe Mahallesi'nde, haklarında "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan" 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan Yüksel K. (48) ve eşi Nurten K. (43) ilçe jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen çift, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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