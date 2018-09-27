Her yerde aranan eski il emniyet müdürü yakalandı
Ankara'da yapılan operasyonda FETÖ üyeliğinden aranan eski Giresun Emniyet Müdürü Hikmet Bulak, yakalandı.27 Eylül 2018 Perşembe 17:47
Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden aranan eski Giresun Emniyet Müdürü Hikmet Bulak'ın Ankara'da olduğu bilgisine ulaştı.
Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu Bulak, gözaltına alındı.
İstihbarat kökenli bir emniyet müdürü olan Bulak, 2011 yılı öncesi Mersin’de TEM Şubeden sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken terfi alarak Giresun Emniyet Müdürü olmuştu.
FETÖ ile iltisakı nedeniyle 26 Ekim 2016 tarihinde Emniyet teşkilatından ihraç edilen Bulak'ın rütbeleri, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile alınmıştı.
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